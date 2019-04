Capture YouTube skinnyindonesia24

Viral Lagu Genre Rap Battle Prabowo vs Jokowi, Sanggup Menggeser Idol Korea BLACKPINK dan BTS. Video Prabowo vs Jokowi - Epic Rap Battle of Presidency yang diunggah saluran YouTube skinnyindonesia24 langsung viral dan menempati posisi puncak trending YouTube hanya dalam sehari setelah diunggah, Senin (9/4/2019) malam. (Capture YouTube skinnyindonesia24)