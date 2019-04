Bukan Paman, Ini Panggilan Khusus yang Diberikan Putra Jedar untuk Richard Kyle di Sekolah

Jessica Iskandar selalu melibatkan El dengan kekasihnya. Mereka juga kerap kali liburan bersama dan selalu kompak.

TRIBUN-MEDAN.com - Hubungan Jessica Iskandar dan Richard Kyle kini nampaknya makin serius.

Keduanya tak hanya dekat satu sama lain, namun El Barack juga diajak dekat.

Ketiganya kerap kali menampilkan kekompakan mereka bertiga.

Hal ini juga dibenarkan oleh Denny Darko yang sependapat dengan Jedar.

"Dan yang paling penting adalah di sini nggak cuman Jedar aja yang emosinya ini atau ee jiwanya ini harus disatukan, kamu harus nanya ke El Barack, karena dia yang akan menentukan, this is for us or not," terang Denny Darko seperti dikutip oleh TribunStyle.com pada Rabu (10/4/2019).

Jedar kemudian menceritakan jika ia mendapat pengalaman menarik saat mengambil raport El.