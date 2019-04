PT KAI Minta Calon Penumpang Membeli Tiket Lebaran di Channel KAI atau Mitra Resmi

TRIBUN-MEDAN.com- PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional (Divre) I Sumatera Utara (Sumut) sejak tanggal 29 Februari 2019 telah membuka penjualan tiket untuk masa angkutan lebaran 2019.

Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, M Ilud Siregar, mengatakan, sejak dibukanya penjualan tiket tersebut, saat ini realisasi penjualan atau pemesanan tiket masa angkutan lebaran baru terealisasi kurang lebih 2 persen dari 152.152 seat atau tiket yang tersedia.

“Untuk Kereta Api (KA) kelas eksekutif 151seat per tiket, Bisnis 60 seat per tiket,ekonomi 2.825 seat per tiket yang terjual, untuk KA Sri Bilah Utama, Sri Bilah Premium dan Putri Deli yang penjualan tiket sejak 90 hari sebelum keberangkatan, 30 hari sebelum keberangkatan untuk KA Siantar Ekspres dan Go Show untuk KA Sri Lelawangsa,” jelasnya, Kamis (11/4/2019).

Ia menjelaskan, pemesanan tiket dapat dilakukan di website kai.id, KAI Access, mulai pukul 00.00 WIB, sedangkan untuk channel eksternal menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing mitra penjualan tiket KAI.

“Memperhatikan hari libur nasional dan cuti bersama yang telah ditetapkan oleh pemerintah, KAI Divre I Sumut memperkirakan puncak Arus Mudik akan terjadi Rabu, 29 Mei 2019 atau H-7 dan puncak Arus Balik diperkirakan akan terjadi pada Minggu, 9 Juni 2019 atau H+3,” jelasnya.

Ia menerangkan, selama Lebaran 2019, KAI Divre I Sumut mengoperasikan 40 KA Reguler terdiri dari 6 Perjalanan KA Sri Bilah Utama relasi Medan - Rantau Prapat (PP), dua Perjalanan KA Sri Biliah Premium relasi Medan - Rantau Prapat (PP), enam Perjalanan KA Putri Deli relasi Medan - Tanjung Balai (PP), dua Perjalanan KA Siantar Ekspres relasi Medan - Siantar (PP) dan 24 Perjalanan KA Sri Lelawangsa relasi Medan - Binjai (PP).

“KAI Divre I SU menyediakan kurang lebih 17.728 tempat duduk untuk KA Jarak Jauh dan KA Lokal setiap harinya,” terangnya.

Ia mengungkapkan, dalam rangka menghadapi peningkatan jumlah pengunjung channel penjualan tiket, KAI Divre I Sumut telah melakukan langkah antisipasi berupa tuning dan optimalisasi database sistem ticketing serta penambahan application server dan bandwidth internet sebanyak dua kali lipat dari hari biasa.