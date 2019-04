Rossa dan Afgan Lakoni Pemotretan, Bubah Alfian Unggah Hasil Fotonya, Terlihat Mesra

Dua penyanyi terkenal Rossa dan Afgan terlibat pemotretan berdua. Perias kenamaan Bubah Alfian menyebut pemotretan itu bukanlah pemotretan rahasia.

TRIBUN-MEDAN.com - Sekian lama tak pernah memamerkan kebersamaan, Afgan dan Rossa kembali terlihat berdua.

Dua penyanyi terkenal ini terlibat pemotretan berdua.

Belum diketahui apa tujuan dari pemotretan yang dilakukan Rossa dan Afgan.

Namun perias kenamaan Bubah Alfian menyebut pemotretan itu bukanlah pemotretan rahasia.

Bubah menyertakan keterangan foto yang manis saat mengunggah potret kebersamaan Rossa dan Afgan.

".. love is an endless mystery,

for it has nothing else to explain it..

@afgansyah.reza @itsrossa910

bts secret shoot