TRIBUNWIKI: Lima Buku Best Seller di Toko Buku Gramedia Medan Medio April

TRIBUN-MEDAN.com - Toko Buku Gramedia merupakan toko buku terbesar di Kota Medan, 27 Januari 1987 merupakan tanggal lahirnya Toko Buku Gramedia, di Jalan Gajah Mada Nomor 23, Kelurahan Petisah, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan.

Toko yang sudah berusia 32 tahun dan juga sudah setia melayani masyarakat di Kota Medan.

Bahkan sudah melayani sampai berbagai penjuru masyarakat kota dan kabupaten Provinsi Sumatera Utara yang datang untuk membeli buku.

Setiap hari berbagai kalangan yang mengunjungi Toko Buku Gramedia, baik itu dari mulai jam operasional toko tersebut pada pukul 09.00 WIB sampai tutup pukul 22.00 WIB.

Tingkat pengunjung Toko Buku Gramedia yang tinggi, hal itu juga yang membuat buku-buku yang ada di toko tersebut menjadi best seller.

Store Associate Toko Buku Gramedia, Jalan Gajah Mada, Julianto, mengatakan bahwa di toko tersebut setiap minggunya ada buku yang top ten atau best seller, tak hanya setiap minggu namun dikomulatifkan setiap bulan juga. Nah pada bulan April 2019 ini, ada lima buku best seller di Toko Buku Gramedia Jalan Gajah Mada pada bulan April. Simak lah sebagai berikut dari pososisi pertama sampai kelima.

1. Buku “Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat”

Buku ini merupakan buku pengembangan diri yang mewakili generasi ini, seorang bloger superstar menunjukkan pada kita bahwa kunci untuk orang yang lebih kuat, lebih bahagia ialah dengan mengerjakan tantangan yang lebih baik dan berhenti memaksa diri untuk menjadi “positif” di setiap saat.

Buku yang berjudul The Subtle Art Of Not Giving A fuck atau Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson dijual di Toko Buku Gramedia, Jalan Gajah Mada dengan harga Rp 73.500. Mark Manson selama beberapa tahun belakangan ini melalui Blognya yang telah populer, membantu mengoreksi harapan-harapan delusional. Baik mengenai diri sendiri maupun mengenai dunia.

“Buku ini masuk tanggal 19 bulan Maret, Buku ini merupakan posisi pertama the best seller di Toko Buku Gramedia Jalan Gajah Mada. Kemungkinan daya tariknya itu dari segi judul dan isinya yang menarik perhatian konsumen, dan buku ini bisa sekitar 25 buku perharinya terjual,”pungkasnya, Jumat, (12/4/2019).