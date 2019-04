Gundala Besutan Sutradara Joko Anwar Siap Bersaing dengan Superhero Hollywood

TRIBUN-MEDAN.com-Sutradara Joko Anwar rilis teaser film Gundala yang akan ikut meramaikan dunia film superhero yang digandrungi masyarakat.

Aktor Rio Dewanto yang berperan sebagai ayah Sancaka membuka teaser dengan sebuah nasehat pada anaknya.

"Kalau orang lain tidak mau memperjuangkan keadilan, bukan berarti kita harus begitu juga kan, Nak," ujar Rio Dewanto pada teaser film Gundala.

Dalam teaser singkat berdurasi satu menit itu menyuguhkan potongan masa kecil Sancaka, yang dimainkan oleh Muzakki Ramdhan.

Lagu latar The End of The World memberikan nuansa kelam sepanjang teaser film ini.

Adegan Rio Dewanto yang tergeletak bersimbah darah dikelilingi para pasukan berseragam hitam dan para penduduk, menambah kesedihan teaser itu.

Lalu diperlihatkan juga sosok Pengkor kecil yang kemudian berlanjut ke masa Gundala yang telah dewasa.

Abimana Aryasatya akan berperan sebagai Sancaka Dewasa sekaligus Gundala.

Mengenakan seragam petugas keamanan, Abimana Arya memperoleh kekuatan supernya lewat sambaran petir ditengah hujan lebat.

Kanal Youtube.com/Screenplay Films Tangkapan Layar teaser Gundala

Gundala adalah tokoh karakter komik ciptaan Harya Suraminata atau akrab dikenal sebagai Hasmi, yang terbit di tahun 1969.

Film ini diproduksi Bumilangit Studios, Screenplay Films, dan bekerja sama dengan Legacy Pictures.

Sutradara Pengabdi Setan, Joko Anwar, akan menjadi penulis skenario sekaligus sutradara.

Film superhero Indonesia ini akan tayang di bioskop mulai Agustus 2019 mendatang.

