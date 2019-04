Pelatih PSMS Senang Liga 2 Bergulir di Pertengahan Juni: Masih Ada Waktu Merekrut Pemain Baru

TRIBUN-MEDAN.com - Pelatih PSMS Medan, Abdurahman Gurning sangat senang jadwal kick off Liga 2 akhirnya bergulir setelah Lebaran 15 Juni mendatang. Persiapan Tim Ayam Kinantan yang saat ini masih proses, diuntungkan dengan waktu yang lebih lama.

Ada waktu sekitar dua bulan untuk PSMS mempersiapkan tim yang solid sebelum bertarung di Liga 2. Apalagi saat ini, kerangka tim PSMS belum terbentuk.

Pemain yang sudah pasti berseragam PSMS baru sekitar 15 pemain. Selebihnya menyusul sembari mendapatkan pemain baru dari luar baik pemain Liga 2 maupun Liga 1.

"Ya tentu sangat menguntungkan bagi kami. Waktu persiapan jadi lebih panjang. Apalagi saat ini kerangka tim juga belum terbentuk. Jadi waktu masih ada untuk merekrut pemain baru lagi," kata Gurning kepada Tribun Medan, Sabtu (13/4/2019).

Sebelumnya jadwal kick off direncanakan bergulir pada pertengahan Bulan Mei. Setelah kick off Liga 1 pada 8 Mei, baru lah kick off Liga 2 pada akhir Mei.

Namun, operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru (LIB) akhirnya memutuskan jadwal dimulai setelah Lebaran. Mengingat jika digelar akhir Mei masih dalam momen Bulan Puasa.

Sedangkan tim-tim Liga 2, jika main di Bulan Puasa tidak memiliki lampu stadion yang memadai. Sehingga tidak bisa menggelar pertandingan pada malam hari.

"Seperti yang saya sampaikan kemarin, Liga 2 bergulir pasti setelah Lebaran. Karena waktunya juga tanggung kan," ungkap pelatih berusia 61 tahun itu.

Untuk mempersiapkan tim, para pemain akan mulai menjalani Training Camp (TC) usai Pilpres. Dua hari setelah Pilpres rencananya PSMS sudah mulai masuk program pelatih.

"Yang pasti setelah Pilpres sudah berjalan. Mungkin sehari atau dua hari setelah Pilpres semua pemain sudah di mess dan akan menjalani program pelatih," pungkasnya.

(lam/tribun-medan.com)