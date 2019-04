TRIBUN-MEDAN.COM - Siti Badriah - Gegara Foto Seksi Mandi Diumbar di Media Sosial, Siti Badriah Tuai Cibiran & Nyinyir.

//

Pedangdut Siti Badriah harus rela menuai banyak kritik dari netizen.

Hal tersebut lantaran unggahan melalui akun instagram pribadinya yang dianggap terlalu vulgar.

Dalam potret yang ia bagikan tersebut, Siti Badriah nampak tengah mandi di sebuah bak mandi bernuansa alam.

Nampak Siti memamerkan bagian punggungnya sambil menikmati pancuran air dari shower.

Pelantun tembang 'Lagi Syantik' itu nampaknya tengah mempromosikan sebuah penginapan di Ubud, Bali.

"Starting the day with this amazing outdoor bathroom this morning@desavisesa," tulis @sitibadriahh seperti Grid.ID kutip pada Sabtu (13/4/2019).

instagram/sitibadriahh

Siti Badriah mengunggah fotonya sedang mandi.





"udah mau kiamatt mbk masih buka2 aurat aja, gk takut nanti di akhirat?," tulis @syafa_zaki45.



"Lagi mandi lg mkn lg ziarah lg tidur lg sedekah dll smua di sosmed in... Hadehhh," tulis @damayantynyta.



"Ka ini fotonya terlalu fulgar," tulis @valinkajasmin.



"Nggak usah foto kayak gitu lah klu cuman mau di blg cantik seksi...aurat mba jd dosa jariyah klu mba tiba2 matii ngk di hapus fotonya," tulis @hasriana_idris. Siti Badriah - Gegara Foto Seksi Mandi Diumbar di Media Sosial, Siti Badriah Tuai Cibiran & Nyinyir (Tribun Jakarta/JEPRIMA)



(*)