Pemilu 2019, Prime Plaza Hotel Kualanamu Hadirkan Promo Diskon 17 Persen, Ini Syaratnya!

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Pemilihan umum (Pemilu) yang digelar pada 17 April 2019 mendatang merupakan ajang pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia.

Saat pelaksanaan Pemilu tersebut, rakyat Indonesia akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif pusat maupun daerah.

Guna mensukseskan Pesta Demokrasi yang digelar setiap lima tahun tersebut, sejumlah hotel juga memberikan diskon yang cukup menarik bagi tamunya.

Di antaranya Prime Plaza Hotel Kualanamu, turut mendukung Pemilu pada tanggal 17 April 2019.

Hotel ini memberikan promo diskon 17 persen untuk menu ala carte maupun room service yang ada di Restoran Deli Delicious.

"Syaratnya hanya dengan menunjukan jari yang sudah menyoblos di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Harapan kita untuk Pemilu ini, agar semua masyarakat ikut memilih dan ikut mensukseskan Pemilu Periode 2019 hingga 2024 demi Indonesia maju," ujar Public Relation Prime Plaza Hotel Kualanamu, Dewi Sartika, Minggu (14/4/2019).

Selain promo diskon 17 persen, kata Dewi, pihaknya juga mengelar berbagai promo lainnya khusus pada Bulan April ini.

"Hari Kartini kita juga memberikan diskon 21 persen untuk menu alacarte berlaku hanya satu hari saja yaitu pada tanggal 21 april 2019," jelasnya.

Diakuinya, promo hotel yang paling banyak diminati masyarakat di sekitar daerah Deliserdang ini bertajuk "Dim Sum All You Can Eat" tepatnya berada di restoran utama, Deli Delicious Restaurant.

"Hanya dengan harga Rp 93 ribu per orang, tamu bisa makan berbagai jenis dim sum sepuasnya di restoran kami," kata Dewi.