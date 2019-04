Annissa Kamila Mardhiyyah Jadi Mahasiswa Berprestasi USU 2019, Optimis Maju ke Tingkat Nasional

TRIBUN-MEDAN.com - Melihat pentingnya mahasiswa mengambil peran dalam pengembangan diri sekaligus mengharumkan nama universitas, setiap tahunnya universitas di seluruh Indonesia melaksanakan pemilihan mahasiswa berprestasi.

Tidak mau ketinggalan, kali ini Universitas Sumatera Utara selama beberapa minggu telah menyeleksi secara ketat seluruh mahasiswa untuk mendapatkan satu perwakilan mahasiswa berprestasi yang akan bertarung di ajang serupa untuk tingkat nasional.

"Seleksi Pilmapres ini sudah kita laksanakan di masing-masing fakultas dan setiap fakultas membawa satu perwakilan yang bertanding dengan 19 fakultas lainnya dan mendapatkan juara," tutur ketua panitia, Dr Nursahara Pasaribu, Senin (15/4/2019).

Penganugrahan Mahasiswa Berprestasi Universitas Sumatera Utara yang dilaksanakan di Gelanggang Mahasiswa ini dipenuhi oleh para suporter mahasiswa dari berbagai fakultas, terlihat masing-masing suporter memiliki yel-yel mendukung calon dari fakultasnya.

"Bukan hanya mengumumkan pemenang juara 1 hingga 3, namun terdapat beberapa kriteria yang akan mendapat penghargaan yaitu best speaker, best presenter, best paper, best innovation serta juara utama dan favorit," tuturnya.

Annissa Kamila Mardhiyyah mahasiswi Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi.

Mahasiswa berprestasi USU 2019, yang telah mengalahkan 19 perwakilan fakultas ini, merasa sangat senang dan optimis menuju tahap nasional.

"Semenjak maba (mahasiswa baru) saya sudah ikut mapres. Trus terpilih sebagai 5 besar dan ini tahun ketiga saya mencoba," tutur Nisa.

"Yang paling sulit itu menahan ketakutan kita untuk mencoba, tapi kalau kita nggak coba kita nggak akan pernah tahu kedepannya," katanya.

Ia mengaku semua peserta terpilih adalah saingan yang berat karena masing-masing orang punya kemampuan yang hebat.

"Bahkan ada diantara peserta yang sudah pernah bertanding ke luar negeri, dan untuk bersaing secara nasional seluruh Indonesia, saya optimis dan siap melakukan yang terbaik," tuturnya. (cr21/tribun-medan.com)