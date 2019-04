Ada Kartu Nama Sutias Istri Mantan Gubernur Gatot Saat Satgas Tangkap Korlap 'Serangan Fajar'

TRIBUN-MEDAN.com - Ada nama Sutias Handayani mantan istri Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho terseret dalam operasi tangkap tangan (OTT) Timsus Money Politics Polrestabes Medan dan Panwas Kec Medan Baru.

OTT dilakukan di Kantor Sekretariat DPD PKS Kota Medan, Senin (15/4/2019) malam lalu.

Pada operasi tersebut diterima masyarakat yang diduga menerima serangan fajar kresek bungkusan yang berisi handuk dan kartu nama.

Kartu nama tersebut atas nama Sutias Handayani Caleg PKS no urut 2 DPR RI yang juga isti Mantan Gubernur Gatot Pujonugroho; Ernawaty Ginting Caleg PKS no urut 5 DPRD Provinsi Sumut;

Rajuddin Sagala Caleg PKS no urut 2 DPRD Kota Medan, dan Caleg DPD RI no 30 an Muhammad Nuh yang juga mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014.

Tak hanya itu, pihak kepolisian mengamankan enam orang yang diduga korlap yaitu dengan inisial: TW (25), SR (35), MP (42), MR (19), AF (29) dan MH ( 62).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan, Salman Alfarisi membenarkan adanya OTT yang dilakukan Timsus Money Politics Polrestabes Medan di kantor partai tersebut.