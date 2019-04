Santika Premiere Dyandra Hotel Tawarkan Promo National Election Day Rp 120 Ribu

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Merayakan pesta demokrasi, Santika Dyandra Hotel memberikan promo menginap dan bersantap.

Penawaran ini rata-rata berlaku satu malam dengan syarat menujukkan jari yang telah ditandai tinta, tanda telah ikut serta memberi suara dalam Pemilihan umum (Pemilu).

Asst. PR Manager Santika Premiere Dyandra Hotel, Amanda Dian Sucia mengatakan dalam menyambut Pemilu 2019 Hotel Santika Premiere Dyandra Medan mengadakan beberapa promo untuk menyambut hari yang besar bagi masa depan negara Indonesia ini.

"Promo kami antara lain promo room dan promo food & beverage di restaurant," kata Amanda, Selasa (16/4/2019).

Amanda menjelaskan tamu Hotel Santika Medan ini didominasi oleh para pebisnis dikarenakan konsep hotel ala business style, simple dan elegant.

"Tahun ini tentunya kami mendapatkan lebih banyak tamu dibandingkan tahun lalu kerena Pemilu ini. Tamu yang datang pun mulai dari tamu lokal maupun interlokal," katanya.

Diakui Amanda, dengan adanya berbagai macam acara juga yang diadakan oleh pemerintah dalam hal mendukung Pemilu tahun ini sehingga meningkatkan jumlah tamu di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan ini.

"Dikarenakan kami chain hotel Indonesia maka kami menerima lebih banyak pebisnis dalam negeri dibandingkan luar negeri. Kurang lebih hanya 20 persen untuk tamu luar negeri yang menginap di tempat kami," ucapnya.

Amanda mengatakan Promo Election Mode On selama seminggu dari tanggal 12 April sampai dengan 21 April 2019 seharga Rp 615 ribu net per room night.

"Khusus hari rabu esok, tanggal 17 April 2019 pada saat Pemilu ada promo di Benteng Restaurant. Promo National Election Day Rp 120 ribu net per person untuk all you can eat buffet kami dan ada Live Quick Count dengan Giant Screen. Kemudian diskon 17 persen untuk semua menu a la carte kami," ujarnya.

(nat/tribun-medan.com)