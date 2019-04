Seorang Turis Tewas saat Naiki Wahana Zipline, Kelebihan Berat Badan Jadi Satu Penyebabnya

TRIBUN-MEDAN.com - Seorang turis dari Kanada mengalami insiden terjatuh saat menaiki wahana zipline yang cukup terkenal di Chiang Mai, Thailand.

Menurut laporan dari Asia One, kecelakaan dari wahana zipline tersebut terjadi di Flight of the Gibbon pada Sabtu (13/4/2019) lalu.

Turis Kanada tersebut bernama Spencer Charles yang berusia 25 tahun terjatuh dari zipline akibat kunci pengaman yang tidak berfungsi.

Hingga akhirnya menyebabkan Charles terjatuh dari ketinggian 100 meter dan masuk ke dalam sungai yang berbatu.

Wahana di Flight of the Gibbon (flightofthegibbon.com)

Saat proses pencarian, Charles ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa.

Polisi setempat mencurigai peralatan yang digunakan pada zipline tidak dapat menahan beban Charles.

Dikutip dari The Flight of the Gibbon, pengendara zipline harus memiliki batas berat badan di bawah 125 kg untuk bisa menaiki wahana tersebut.

Namun, Charles dilaporkan memiliki berat badan 125 kg dan berat tubuhnya hanya ditahan oleh tiga kabel.