LIVE STREAMING Manchester City vs Tottenham Hotspur Bisa Anda Saksikan di Sini

Link Live Streaming atau Live On RCTI Kamis (18/4/2019) pukul 02.00 WIB, Manchester City vs Tottenham Hotspur dan Porto vs Liverpool.

TRIBUN-MEDAN.COM - PEP Guardiola yakin Manchester City bisa menundukkan Tottenham Hotspur dalam leg kedua perempatfinal Liga Champions di Stadion Etihad, Manchester, Kamis (18/4/2019) dini hari.

City tertinggal 0-1 di leg pertama tengah pekan pekan lalu. Mereka wajib menang minimal 2-0 untuk bisa lolos langsung ke babak semifinal.

Dalam leg pertama, The Citizens bermain tak terlalu meyakinkan. Disimpannya Kevin de Bruyne, dan Leroy Sane di bangku cadangan, membuat kreativitas lini depan jadi terbatas.

