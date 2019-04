Ramadhan Astravaganza, Beli Mobil di Auto2000 Berhadiah Sepeda Motor

TRIBUN-MEDAN.com - Menyambut bulan Ramadhan penuh berkah, Auto2000 hadirkan Ramadhan Astravaganza yang menawarkan serangkaian promo hemat serta hadiah menarik.

Sejak pagi, even Ramadan Astravaganza yang dilaksanakan di Mall Centre Point Medan ini sudah diramaikan oleh pengunjung. Kali ini terdapat 8 unit display yang dapat langsung dilihat oleh pengunjung.

"Even Ramadhan Astravaganza ini dilaksanakan guna menyambut bulan ramadhan. Even ini berlangsung dari tanggal 15 sampai 21 April 2019 mulai pukul 10.00 sampai 21.00 WIB, ini termasuk even besar karena biasanya hanya ada dua unit," tutur Sales Supervisior, Endri Hidayat, Jumat (19/04/2019).

Terdapat beberapa pilihan warna mobil, yang sengaja dipamerkan agar pelanggan dapat puas menentukan pilihan. Di antaranya yaitu black, silver, white, red, dan lainnya.

"Selain even ini, dalam waktu seminggu ini kita juga ada acara, seperti di hari selasa kita ada mini gatring, di restaurant ayam penyet Ria, kemudian di haru sabtu dan minggu kita ada acara untuk anak-anak yaitu lomba melukis," tuturnya.

Terdapat berbagai promo menarik selama even ini berlangsung. Seperti Promo Trade in, Bunga Khusus, Free Provisi, Pre Approve, serta souvenir menarik lainnya.

Sales Executive menunjukkan beberapa mobil yang mendapatkan promosi khusus serta beragam hadiah menarik lainnya. (Tribun Medan/Gita Nadia Tarigan)

"Jadi, customer yang kredit di acc yang datanya bagus, bisa langsung ngambil unit untuk penambahan ataupun penggantian, dan selama promo ini berlangsung, diskon menariknya adalah kalau untuk yang tukar tambah, kita ada tukar tambah yang harga belinya lebih baik dari harga pasar," tuturnya.

Tidak ketinggalan, bagi pelanggan yang melakukan pemesanan saat even berlangsung akan mendapatkan doorprize seperti LED TV, Blender Turbo, Smartphone, Ricecooker, Vocer belanja Rp. 500 ribu, Toaster, Dish Drayer, Mixer, dan kartu Flazz senilai Rp. 150 ribu.

"Kami menyediakan paket Toyota Ramadhan Agya dan Calya. Ada Calya1.2 E STD, Calya 102 E M/T, Calya 1.2 G M/T dan cala 1.2 G A/T dengan TDP mulai dari 18 juta-an, pokoknya bagi yang memesan selama even akan mendapatkan berbagai keuntungan," tuturnya.

Tidak hanya itu, bagi pelanggan yang melakukan pemesanan selama even berlangsung, akan diberikan vocer untuk memenangkan grand prize sepeda motor honda.

"Di tanggal 16 nanti kegiatannya kita akan mengundang customer untuk datang ke resto Ria, khusus hari itu, customee yang pesan mendapatkan hadiah-hadiah yang diundi, namun kalau customer tidak mendapatkan sepeda motor pada malam itu, nanti akan di colektifkan di hari minggunya," tuturnya.

Endri berharap seluruh warga Medan dapat memanfaatkan even ini untuk mendapatkan penawaran dan hadiah menarik.

"Karena kali ini harganya spesial, ada beragam promo khusus, serta beragam hadiah lainnya. Pastinya yang membeli di hari biasa akan sangat berbeda dengan membeli saat even berlangsung," tuturnya.

(cr21/tribun-medan.com)