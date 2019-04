Sebulan Usai Kematian Sang Adik, Louis Tomlinson One Direction Kembali Sapa Penggemar

The Sun

TRIBUN-MEDAN.COM - Louis Tomlinson (27) kembali mengunggah di media sosialnya untuk pertama kalinya setelah adiknya, Félicité (18) meninggal dunia bulan lalu.

Melalui akun Twitternya, Louis berterima kasih pada para penggemarnya yang telah memberikan dukungan untuknya.

"Ingin berterima kasih pada semua orang untuk kata-kata indah kalian selama beberapa minggu kemarin. Kembali ke studio hari ini untuk menyanyikan lagu yang kutulis seminggu lalu. Kirim banyak cinta untuk kalian."

Pihak berwenang menemukan Félicité pada 13 Maret di apartemennya, setelah dia dilaporkan pingsan karena serangan jantung.

"Polisi sedang dalam proses memberi tahu saudara terdekatnya," tulis polisi dalam sebuah pernyataan saat itu.

“Pada tahap ini, penyebab kematian belum dapat dijelaskan. Autopsi akan dilakukan pada waktunya," lanjut pernyataan itu.

Perwakilan Louis kemudian mengonfirmasi kepada Us Weekly bahwa penyebab kematian adalah serangan jantung.

Sebelumnya dua tahun yang lalu, ibu Louis, Johannah Deakin meninggal setelah perjuangan panjang melawan leukemia.

Louis merilis lagu "Two of Us" yang menceritakan tentang hubungannya dengan ibuny,a hanya dua hari sebelum adik perempuannya meninggal dunia.

