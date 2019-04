Ayo ke Gramedia, Banyak Diskon hingga Promo Khusus ke Pemegang Kartu MyValue

TRIBUN-MEDAN.com - Toko Buku Gramedia Jalan Gajah Mada Medan sudah 32 tahun melayani penikmat literasi.

Saat dikunjungi www.tribun-medan.com, puluhan warga tampak nyaman berbelanja di toko buku yang sudah ada sejak 27 Januari 1987 ini.

Gramedia tak hanya menjual buku, akan tetapi menjual beberapa perlengkapan lainnya seperti tas hingga alat musik.

Customer Service Gramedia, Sismayani, menjelaskan bahwa saat ini Gramedia sedang memberikan banyak promo.

Saat ini promo di Gramedia sangat menarik, pertama Gramedia memberikan promo tas adventure buy one get one, ada juga promo 40% untuk buku terbitan Gramedia.

"Khusus buku UN, UAS itu lagi ada promo. Untuk bulan ini kita juga banyak promo, ada promo buku seri chicken soup ada juga promo untuk buku bisnis. Beli buku bisnis minimal 150 ribu discount 20% dan plus 10% jika anda menggunakan MyValue," ucap Sismayani.

Di dalam Gramedia sendiri telah meluncurkan sebuah kartu yang bernama MyValue.

Berbagai keuntungan akan diraih pembeli jika memiliki MyValue.

"Pertama para pembeli atau yang disebut Grameds mendapatkan discount 10% untuk buku terbitan Gramedia. Yang kedua pembeli dapat mengumpulkan poin setiap belanja minimal 25 ribu pembeli akan memdapat poin 400 rupiah," ucap Sismayani.

"Di dalam kartu MyValue kita, pembeli dapat juga menukarkan poin yang sudah terkumpul. Contoh misalnya poinnya mencapai 50 ribu, pembeli akan mendapatkan voucher Rp 50 ribu untuk belanja buku-buku di Gramedia. Apabila poinnya sudah 100 ribu, pembeli akan mendapatkan voucher Rp 100 ribu untuk belanja all item di Gramedia," pungkasnya.

