Indonesia Industrial Summit 2019 Polytron Menerima Penghargaan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla

MEDAN.TRIBUNNEWS.com - Tangerang - Indonesia Industrial Summit 2019 kembali digelar. Event tahunan ini sudah ada sejak tahun lalu, dimana tahun lalu dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Tahun ini IIS 2019 dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, berlokasi di ICE, BSD, Tangerang, Banten. Event ini dimulai sejak 15–16 April 2019.

IIS tahun ini mengambil tema Implementasi Making Indonesia 4.0 Menuju Indonesia Menjadi Negara 10 Besar Ekonomi Dunia. Pada hari pertama pembukaan IIS 2019, diumumkan pula lima perusahaan yang menerima penghargaan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, Polytron salah satu perusahaan manufaktur elektronik yang menerima penghargaan tersebut dari Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dimana Polytron adalah salah satu industri elektronika yang fokus terhadap pembangunan dalam kesiapan era industri 4.0 yang telah dicanangkan sejak tahun lalu oleh presiden.

Indonesia Industrial Summit 2019 kembali digelar, tahun ini IIS 2019 dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, berlokasi di ICE, BSD, Tangerang, Banten pada tanggal 15–16 April 2019. (TRIBUN MEDAN/HO)

Penghargaan ini diterima Polytron berdasarkan pada kerangka penilaian INDI dengan acuan tingkat ukur kesiapan perusahaan terhadap industri 4.0.

Polytron yang merupakan salah satu industri elektronik lokal, secara bertahap juga turut mengembangkannya guna menuju kesiapan industri 4.0. Beberapa penerapan pun diaplikasikan baik di dalam lingkungan produksi, distribusi maupun pada produk-produknya.

Event besar IIS ini dihadiri setidaknya oleh 5.500 peserta dari berbagai pelaku industri, pemerintahan dan negara sahabat. Dalam pertemuan ini juga dihadiri oleh Duta Besar Jerman untuk Indonesia, dalam pertemuan ini mengangkat tema mengenai Indonesia-Germany Partnership Preparing Indonesia as Official Country Partner of Hannover Messe 2020.

Joegianto selaku perwakilan dari Polytron juga menyampaikan harapannya, agar kedepan dengan penerapan Making Indonesia 4.0, maka Indonesia memiliki peluang untuk makin maju pada tahun 2025 mendatang. Selain itu, penerapan ini juga dipercaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke arah positif.