Bayi Laki-laki Ditemukan Warga Berbalut Handuk di Tempat Pembuangan Sampah

TRIBUN-MEDAN.com - Warga desa Ban Kao di Tambon Ban Kao, Thailand, baru-baru ini dikejutkan dengan penemuan bayi yang dibuang di dekat tumpukan sampah, di sisi jalan desa itu, Sabtu (20/4/2019) lalu.

Bayi baru lahir itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan dalam kantongan sampah.

Tubuhnya dipenuhi dengan semut dan nyamuk yang menggerogoti.

Bayi ini pertama kali ditemukan oleh seorang tukang sampah bernama Anucha Boonkhai, berusia 18 tahun.

Saat itu Anucha sedang mengumpulkan sampah dari semua tempat sampah di desa Ban Kao.

Kepada polisi pria itu mengatakan ia awalnya tidak menyadari bayi yang dibalut handuk itu sampai ia berinisiatif memeriksanya.

Di sana, ia melihat bayi laki-laki, dengan konsisi tali pusar yang belum terputus dan yang masih berlumuran darah.

Bayi itu meski sudah ditelantarkan, namun masih bernafas. Tubuhnya digigiti nyamuk semut.

Boonkhai yang panik langsung menelfon unit gawat darurat rumah sakit dan kemudian memberi tahu polisi.

Polisi datang, dan berencana memeriksa rekaman dari kamera CCTV di daerah tersebut untuk coba mengidentifikasi orang yang telah membuang bayi di tempat sampah.

Ini bukan insiden pertama kalin, di mana bayi baru lahir dibuang dan ditemukan di tempat sampah di Thailand.

Pada 2017, seorang bayi perempuan diselamatkan oleh penduduk desa, setelah mendengar tangisan bayi di pinggir jalan.

Gadis kecil itu, yang baru berumur 12 jam, telah dibungkus dengan selimut, dimasukkan ke dalam ransel dan dibiarkan terlantar dalam tong plastik di Chiang Mai, Thailand.

Artikel ini sudah terbit di thesun dengan judul SAVED BY BINMAN Newborn baby found covered in ants and mosquito bites after being dumped next to rubbish bags in Thailand