Bukan tentang Uang, Ini Arti Kesuksesan Menurut Warren Buffet

TRIBUN-MEDAN.com-Di usia yang ke-88 tahunnya, Warren Buffet, investor kakap dunia dan pemilik Berkshire Hathaway seringkali dianggap Yoda dari dunia investasi karena kekayaannya.

Menurut Forbes, kekayaannya saat ini berada di angka 86 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.212 triliun ( kurs Rp 14.100 per dollar AS).

Siapa sangka, langkah terbaik salah satu orang terkaya di dunia ini, mengenai cara mencapai kesuksesan dalam bisnis tidak ada hubungannya dengan laporan laba-rugi atau portofolio saham.

"Sejauh ini investasi terbaik yang dapat Anda lakukan adalah pada diri Anda sendiri," kata Warren Buffett baru-baru ini kepada pemimpin redaksi Yahoo Finance Andy Serwer dikutip dari CNN, Kamis (25/4/2019).

Investasi dalam diri sendiri bisa dilakukan belajar berkomunikasi lebih baik secara lisan maupun tulisan. Ini mampu meningkatkan kesuksesan setidaknya 50 persen.

Jika Anda tidak dapat berkomunikasi dengan seseorang, ibarat mengerlingkan mata pada seorang gadis dalam kegelapan sehingga tidak akan berarti apa-apa.

"Tidak ada yang terjadi. Kamu harus bisa mengeluarkan ide-idemu," saran Buffet.

Hal kedua yang disarankan Buffet adalah memulai merawat tubuh dan pikiran Anda ketika masih muda.

"Jika saya memberi Anda mobil, dan itu akan menjadi satu-satunya mobil yang Anda dapatkan seumur hidup Anda, Anda akan menjaganya sekuat tenaga. Anda akan memperbaiki setiap goresan yang ada, membaca buku panduan mobil tersebut, dan membangun garasi," kata Buffet mencontohkan.

Sama halnya dengan tubuh. Kita tidak dapat memulai merawatnya pada usia 50 tahun, saat seharusnya Anda telah merasakan dampak hidup sehat. Lagipula, tak seperti investasi lainnya yang hasilnya naik turun, investasi pada diri sendiri akan dinikmati oleh diri sendiri pula.

Sebagai informasi saja, Buffet terkenal dengan diet Coke dan Mcdonald-nya. Dia menyebut, orang harus melakukan apa yang dia katakan.

Pada akhirnya, definisi Buffett tentang kesuksesan sejati tidak harus selalu berhubungan dengan uang.

"Saya sudah berulang kali mengatakan, jika Anda mencapai usia 65 atau 70 tahun, kemudian memiliki orang-orang yang Anda cintai dan mencintai Anda, Anda sukses," kata Buffett. (Fika Nurul Ulya)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tak Hanya soal Uang, Ini Arti Sukses Ala Warren Buffet."