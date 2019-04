Deretan Film Horor yang Diangkat dari Kisah Nyata, dari The Conjuring hingga The Exorcist

TRIBUN-MEDAN.com - Tahukah kamu jika ada beberapa film yang didasarkan pada kisah nyata.

Beberapa film ini didedikasikan pada kejadian buruk yang pernah terjadi di masyarakat.

Sebut saja The Texas Chainsaw Massacre hingga Annabelle.

Dilansir TribunTravel.com dari laman lolwot.com, berikut 10 film horor yang didasarkan pada kisah nyata.

1. The Serpent and The Rainbow

The Serpent and The Rainbow(lolwot)

The Serpent and The Rainbow adalah film yang didasarkan pada buku tentang dokter penyihir kehidupan nyata dan kemampuan mereka untuk benar-benar menghidupkan kembali zombie.

Clairvius Narcisse konon kembali dari kubur.

Dia dikatakan telah meninggal pada 1962 dan terlihat kembali di desa pada 1980 ketika seorang praktisi voodoo menempatkan dia dalam kondisi kesurupan dan kemudian menghidupkannya kembali untuk menggunakannya sebagai budak di perkebunan.

2. The Conjuring