Foto-Foto Kemendag Sidak Harga dan Stok Bahan Pokok di Sumut Jelang Bulan Ramadan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Direktur Tertib Niaga Kemendag Veri Anggrijono beserta rombongan melakukan sidak bahan pokok di pasar, di Medan, Jumat (26/4/2019). Sidak tersebut dalam rangka menjamin stabilitas harga terkendali dan stok bahan pokok mencukupi untuk masyarakat dalam menghadapi bulan Ramadan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono dan rombongan meninjau tiga lokasi. Lokasi pertama Pusat Pasar, Veri bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi melakukan sidak, dilanjutkan ke Gudang Bulog dan berakhir di Transmart Carrefour.

Veri bersama Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melakukan pemantauan harga di Pasar Pusat Medan. Secara umum harga bahan pokok stabil, kecuali komoditi hortikultura seperti cabe merah keriting, bawang merah dan bawang putih yang masih tinggi. Sementara itu, ketersediaan beras di Sumut sebanyak 60.000 ton, aman hingga enam bulan ke depan.

Harga beras medium Rp10.500 per kg, beras premium berada di bawah HET yaitu Rp12.500 per kg, beras Pandan Wangi Rp11.000 per kg, gula pasir Rp11.500 per kg, minyak goreng curah Rp10.500 per liter, minyak goreng kemasan Rp12.000 per liter, daging sapi segar kualitas rendang Rp110.000 per kg, daging sapi beku Rp80.000 per kg, daging ayam ras Rp28.000 per kg, cabai merah keriting Rp30.000 per kg, bawang putih Rp30.000 per kg, bawang merah Rp35.000 per kg, dan telur ayam Rp22.000-24.000 per kg. Bulog juga mengeluarkan beras medium dengan harga murah Rp46.250 kemasan 5 kg atau Rp9.250 per kg, beras premium Rp52.500 kemasan 5 kg.

Kemudian Veri dan rombongan menuju bulog dan pasar modern Transmart Carrefour, Harga bahan pokok di ritel modern juga terpantau stabil. Harga gula sesuai HET Rp12.500 per kg. Harga daging sapi beku Rp80.000 per kg, harga daging ayam berkisar Rp30.000 per kg, harga telur ayam Rp24.900 per kg, minyak goreng kemasan Rp12.000 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000 per liter, beras premium berbagai merk Rp12.800 per kg.



Namun ada harga bahan pokok yang lumayan tinggi yaitu bawang putih. Untuk itu Veri mengimbau agar pengusaha untuk dapat meninjau kembali. Khusus bawang putih yang masih tinggi, Veri mengatakan Kemendag telah memberikan izin impor kepada 10 perusahaan. “Diharapkan tak lama lagi harga bawang putih akan segera turun,” katanya. (sir/tribun-medan.com)