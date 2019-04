LIVE STREAMING Man United vs Chelsea Malam Ini, Big Match Liga Inggris Tonton di Sini. (DOK TWITTER @MANUTD)

LIVE STREAMING Man United vs Chelsea, Big Match Liga Inggris Tonton di Sini

Kabar baik bagi skuat The Red Devils karena Nemanja Matic kembali bisa tampil setelah cedera untuk menggantikan posisi Fred di lini tengah.

TRIBUN-MEDAN.com - Link live streaming Manchester United vs Chelsea (MU vs Chelsea) via RCTI dalam lanjutan Liga Inggris malam ini pada Minggu (28/4/2019) akan disajikan.

Live Streaming RCTI Manchester United vs Chelsea (Man United vs Chelsea) disiarkan mulai pukul 22.30 wib.

Link Live Streaming Man United vs Chelsea juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier ada di bagian berita ini.

Jelang laga ini, kedua tim bakal berjuang satu sama lain untuk memperebutkan posisi empat besar demi lolos ke Liga Champions musim 2019-2020.

Kubu tuan rumah mengisyaratkan perubahan usai mengalami kekalahan dalam 5 dari 6 laga terakhir mereka di semua ajang.

Manchester United kini tercecer di peringkat 6 klasemen sementara.

Scott McTominay juga kembali fit dan bisa dimainkan.

"Hari Minggu adalah sesuatu yang kami persiapkan, para penonton sudah sangat siap, pemain juga harus siap," ujar Ole Gunnar Solskjaer dalam pers konferensi pra-laga seperti dilansir BolaSport.com dari Mirror.