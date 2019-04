Wujudkan Kota Medan Ramah Investasi, Puluhan Pengusaha Bikin Gerakan Ini

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Puluhan pengusaha di Medan komitmen untuk mewujudkan Medan ramah investasi.

Medan ramah investasi ini diharapkan bisa memperluas lapangan kerja di Medan.

"Kita akan kumpul semua pengusaha dan kita rangkul untuk menjadikan Medan ramah investasi. Kita akan buka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Kita akan hubungan pengusaha dan pemerintah dengan para pekerja agar perekonomian bisa lebih besar," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Medan, Anton William Chandra.

Anton mengatakan sudah 50 pengusaha yang ikut tergabung dalam gerakan mewujudkan Medan ramah investasi.

"Ramah investasi ini dimaksudkan agar pengusaha-pengusaha yang selama ini terbentur pada pemerintahan terkait perizinan bisa kita bantu. Sebab banyak pengusaha yang mengatakan sulit mengurus perizinan usaha serta belum mendapatkan sosialisasi dalam mengurus izin usaha begitu juga dalam hal mengurus pajak," ucap Anton.

Ia menargetkan mengumpulkan pengusaha-pengusaha Medan lainnya untuk bersinergi bersama. “Kita akan merangkul pengusaha-pengusaha Medan untuk kita hubungkan dengan pemerintah demi Medan ramah investasi. Terutama pengusaha-pengusaha muda kita akan gelar penyuluhan yang berhubungan dengan perpajakan dan masalah izin usaha yang menjadi permasalahan pengusaha selama ini,” jelasnya.

Ia berharap dengan Medan ramah investasi ini maka informasi yang diperoleh pada pengusaha akan lebih cepat dan tepat.

“Kita tahukan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah terus berubah-ubah dan memang sebenarnya memiliki tujuan baik. Tapi biasanya karena sosialisasi yang kurang ini sehingga informasi tidak dapat dengan cepat dan tepat ke pengusaha. Maka inilah yang kita harapkan agar kedepannya perekonomian di Medan lebih besar dan lapangan pekerjaan terbuka lebar,” katanya.

Adapun puluhan pengusaha yang sudah tergabung dalam Apindo Medan merupakan pengusaha konstruksi, industri, properti dan lainnya.

Terkait go publik, kata Anton, ia akan melakukan sosialisasi dengan anggotanya atau para pengusaha di Sumut terkait pentingnya Go Publik yang ternyata pengurusannya tidak susah. Saat ini dengan hanya lima milyar saja sudah bisa Go Publik.

"Jika mau Go Publik harus dipersiapkan akutansi, manajemen, dan izin-izin perusahaan diperbaiki karena banyak untungnya dengan Go Publik diantaranya akan mendapat Investasi tanpa batas, dana segar dari public. Karena dengan Go Publik kepercayaan masyarakat semakin besar," ucapnya.

(nat/tribun-medan.com)