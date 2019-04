Gandhis Semangat Kejar Cita-cita setelah Dengar Paparan Dirut KIM di Acara BUMN Goes To School. Suasana kegiatan BUMN Goest To School di SMA Negeri 1 Medan.

TRIBUN-MEDAN.com - BUMN Goes To School kembali di gelar di Kota Medan, dengan mengangkat tema, 'Embracing new opportunities and succeed or make the wrong choice and perish'.

BUMN Goes To School ini dilakukan untuk memacu anak Sekolah Menengah Atas (SMA) menentukan masa depan yang terbaik bagi dirinya.

Kali ini, BUMN Goes To School diadakan di SMA Negeri 1 Medan di Jalan Teuku Cik Ditiro No 1, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Senin (29/4/2019).

Dalam kegiatan BUMN Goes To School ini, PT Kawasan Industri Medan (KIM) didapuk menjadi perusahaan BUMN yang untuk memberikan materi kepada para siswa.

Mengapa demikian, agar bisa membuka wawasan dan menstimulus para siswa memiliki masa depan yang cerah.

Direktur Utama PT KIM, Trisilo Ari Setiawan mengatakan kegiatan ini merupakan dari kementrian BUMN, yaitu BUMN Goes To School.

"Kegiatan ini ditujukan bagaimana kita untuk melakukan komunikasi. Melakukan kesamaan langkah antara dunia pendidikan. Dimulai dari jenjang yang paling dini sebagai masa depan Indonesia," kata Trisilo di SMAN 1 Medan.

Trisilo menuturkan bahwa sebelumnya BUMN Goes To School diadakan di SMA Negeri 1 Purworejo yang kebetulan dulunya sekolah sang Dirut saat mengenyam pendidikan SMA.

"Hari ini kita pilih SMA Negeri 1 Medan yang mempunyai potensi besar untuk bisa menjadi ujung tombak dari pada sumber-sumber human resources. Yang akan menjadi bagian penting dari PT Kawasan Industri Medan yang sekarang sudah menjadi Kawasan Industri Modern, sebagai pilar ekonomi menuju industri 4.0," urai Trisilo.