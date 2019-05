Penonton Tersentuh saat Siswa TK YPSA Menampilkan Fragmen Drama Sholat di Hari Pelepasan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Siswa-siswi PG/TK Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah memberikan persembahan terbaik dalam acara pelepasan dan Pentas Seni PG/TK Diamond Kids School YPSA TP. 2018-2019 di Adhigara Room, Raz Hotel & Convention, Sabtu (27/4/2019).

Pelepasan 42 siswa-siswi PG/TK YPSA diawali dengan tarian persembahan yang memukau sambil diiringi tepuk tangan yang meriah dari para hadirin yang menghadiri acara pelepasan dan Pentas Seni PG/TK YPSA.

Siswa TK YPSA menampilkan fragmen drama Sholat yang begitu menyentuh. Mulai dari peragaan Wudhu, adzan, hingga Sholat. Siswa-siswi TK YPSA yang menjadi MC membuat para hadirin takjub karena menggunakan 3 bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Selain itu seluruh siswa juga menampilkan Tilawatil Qur'an.

Baca: Jokowi Rencana Pindahkan Ibu Kota, Anies Sebut Anggaran Rp 571 Triliun Bangun DKI Tetap Jalan

Tampak hadir Pembina YPSA, Ketua Harian YPSA Addaratul Hasanah, Kepala PGTK Yulisna Ilyas, S.Ag., dan orangtua siswa.

Kepala PGTK Yulisna Ilyas mengatakan dalam sambutannya bahwa Tema yang di angkat pada tahun ini adalah "Imitate the Prophet's Attitude Since Childhood to Create a Generation of Qur'ani/ Meneladani sikap Rasulullah sejak dini untuk menciptakan generasi Qur'ani."

"Tujuannya adalah untuk mengajarkan anak-anak usia dini mengenal Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik. Rasulullah mengajarkan pendidikan yang didasari wahyu Allah dan kita mensyukuri nikmat Allah ini dengan menegakkan Sholat," kata Miss Yulis.

Ketua Harian YPSA Addaratul Hasanah dalam sambutannya mengatakan ”Jadilah anak yang sholih dan sholihah yang berbakti pada kedua orangtua, karena kunci kesuksesan anak-anak ibu semua adalah berbakti kepada orangtua”.

Baca: Bandingkan Banjir Masa Ahok dan Sekarang, Anies: Coba Bayangkan 230 Ribu Orang Ngungsi

Addaratul Hasanah juga mengatakan raihlah cita-citamu yang setinggi-tingginya, terus belajar yang tekun dan jangan cepat menyerah.

Yuliyati Ningsih, ibu dari Assifa Syaqila yang mewakili dari para orangtua siswa mengucapkan terima kasih kepada YPSA yang telah mendidik dan mengasuh para siswa-siswi.

“Saya mewakili para orangtua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk YPSA yang telah memberikan ilmu dan segala perhatian yang dimiliki untuk anak-anak kami,” katanya.

Akhir acara pelepasan siswa TK YPSA menampilkan gerak dan lagu dilanjutkan dengan sesi foto bersama.(*)