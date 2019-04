Menilik Potret Cantiknya Kimmy Jayanti saat Adakan Upacara Bangle di Usia Kehamilan 7 Bulan

Kimmy pun bersyukur karena suaminya yang berdarah Afrika mau memahami keinginannya dan memperbolehkan 7 bulanan dengan adat India.

TRIBUN-MEDAN.com - Usia kandungan Kimmy Jayanti tak terasa sudah masuki usia 7 bulan.

Model ini pun menggelar acara 7 bulanan khas India, yakni Bangle Ceremony.

Memiliki darah keturunan India, Kimmy Jayanti tak ingin lupakan budayanya.

Kimmy pun bersyukur karena suaminya yang berdarah Afrika mau memahami keinginannya dan memperbolehkan 7 bulanan dengan adat India.

This is called “bangle ceremony” in my traditions.

Celebrating 7 months of my pregnancy full of joy, laugh, sweets, love and baloons too.

Thank you hubz for your understanding & let me still do what i supposed to do. (emoji)

#kimmyjayanti #mylifeisablessing #royalbabyisontheway #multiracialbaby #bangelceremony

Selain mengenakan sari bewarna hijau-biru, Kimmy dan Greg Nwokolo juga mengenakan pakaian lain bewarna merah.