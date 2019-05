Tribun Medan /Ayu Prasandi

Gantari Team USU Dapat Penghargaan The Best Young Scientist Award Berkat Jagung dan Kerang. Mahasiswa USU, Adi Herianto Rajagukguk, Khairuzan Ahmad Hasibuan dan Habibie Satrio Nugroho menunjukkan medali emas dan sertifikat serta piala yang didapatkan dari International Festival of Innovation on green Technology 2019 (IFINOG) yang diadakan Universiti Malaysia Pahang.