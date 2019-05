Pangdam I/BB Ucapkan Terimakasih Perayaan Hari Buruh Penuh dengan Kegembiraan dan Berjalan Aman

TRIBUN-MEDAN.com-Panglima Kodam I/Bukit Barisan Mayjen TNI M Sabrar Fadhilah bersama ribuan buruh dari berbagai penjuru di Kota Medan merayakan Peringatan May Day atau Hari Buruh, 1 Mei 2019 yang diperingati secara serentak di seluruh pelosok Tanah Air, mengangkat tema "May Day, Together We Grow".

Di Medan, ibukota Provinsi Sumatera Utara ini, peringatan May Day digelar di dua tempat terpisah yakni di Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Pancing, Jalan Willem Iskandar Medan yang digelar oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, serta di Lapangan Merdeka Medan, Jalan Balai Kota, yang dihelat oleh Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto.

"Peringatan May Day di dua tempat terpisah di Kota Medan hari ini, dihadiri langsung oleh Pangdam I/BB. Hal ini sebagai wujud dukungan TNI, khususnya Kodam I/BB terhadap upaya perbaikan kehidupan buruh," kata Kepala Penerangan Kodam I/BB, Kolonel Inf Roy Hansen J Sinaga mewakili Pangdam I/BB di sela-sela kegiatan menghadiri May Day.

Pantauan di lapangan, Pangdam I/BB mengawali peringatan Hari Buruh se Dunia Tahun 2019 ini di LPP Pancing Medan. Di sana, Pangdam I/BB sempat memberikan motivasi kepada ribuan buruh yang hadir.

"May Day merupakan hari ulang tahun buruh.Tentunya yang namanya ulang tahun harus ada sebuah pesta dan perayaan. Dan perlu saya tegaskan, kita ini kan semuanya buruh. Saya juga buruh. Yaitu sebagai buruh negara," ucap Mayjen Fadhilah dari atas podium.

Kasus Dugaan Pencabulan 11 Murid SD di Medan Tuntungan, Polisi Menunggu Visum

Viral Detik-detik Aksi Pria Berkalung Gading Menyebarkan Uang, Warga Berebut hingga Badan Jalan

Para Buruh Bergembira Ria Rayakan Hari Buruh di Lapangan Merdeka Medan

Bersama Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan sejumlah pihak terkait lainnya, Pangdam Mayjen Fadhilah mengajak seluruh buruh di Kota Medan dan sekitarnya untuk bersama-sama dan berkumpul, berpesta dan memeringati Hari Buruh ini.

"May Day sifatnya adalah pesta. Kalau ada yang mau menyampaikan pendapat dan ke mana ingin ditujukan, bisa langsung disampaikan. Pihak Kepolisian akan memfasilitasi ke mana pendapat tersebut akan ditujukan," ujar Mayjen Fadhilah.

Hasil Pleno Perolehan Pilpres 2019, Prabowo-Sandi Menang Telak 91,8 Persen

Fitur WhatsApp, Cara Hubungi Seseorang tanpa Harus Simpan Kontak

Pasca-bom Paskah, Perempuan Muslim Srilanka Tanggalkan Sementara Hijab dan Cadar

Alumni Akademi Militer 1988 ini tak lupa mengucapkan terima kasih kepada warga Sumut yang telah berpartisipasi dengan aktif dalam mewujudkan keamanan wilayah.

Di kesempatan yang sama, Pangdam I/BB mendampingi Gubernur Edy Rahmayadi berkesempatan melepas peserta lomba gerak jalan santai, penyerahan sembako kepada warga sekitar dan juga penyerahan lucky draw yang dirangkai dengan panggung hiburan rakyat.

Telkomsel Hadirkan Kolaborasi Lintas Industri di Gelaran Telkomsel IIMS 2019

Kejari Balige Hentikan Penyelidikan Istri Bupati Tobasa, Kejati Sumut Tunggu Laporan

Begitu juga peringatan May Day di Lapangan Merdeka Medan yang digelar Kapolda Sumut. Pangdam I/BB kembali mengajak para buruh untuk membangun wilayah dengan cara turut membantu aparat TNI-Polri menjaga keamanan dan ketertiban.

Dalam acara di Lapangan Merdeka Medan, Pangdam I/BB bersama Kapolda Sumut, dan unsur FKPD Sumut lainnya berkesempatan memotong tumpeng tanda perayaan Hari Buruh atau May Day dimulai.

Pria Bertatto Coret Trotoar Jalan Balai Kota Menggunakan Pilox Merah saat Mahasiswa Orasi Hari Buruh

Puluhan Serikat Pekerja di Deliserdang Minta Anggaran Peringatan Hari Buruh Ditambah

Turut mendampingi Pangdam I/BB di dua acara May Day di Kota Medan ini, masing-masing Asintel Kasdam I/BB, Asops Kasdam I/BB, Aster Kasdam I/BB, Kajasdam I/BB, Kapendam I/BB, serta Dandim 0201/BS.

Sedangkan unsur FKPD Sumut dan Kota Medan yang juga menghadiri acara peringatan May Day ini, antara lain Pangkosek Hanudnas III, Marsma TNI Djohn Amarul S AB, Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, Danlanud Soewondo, Kolonel Pnb Dirk Poltje Lengkey, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto, dan pejabat TNI-Polri maupun sipil lainnya.

(cr15/tribun-medan.com)