Bupati Deliserdang Serahkan Paket Sembako Dalam Peringatan May Day Tahun 2019

MEDAN.TRIBUNNEWS.com - Puncak Perayaan May Day di Kabupaten Deliserdang dipusatkan di Lapangan Alun-Alun Pemkab Deliserdang berlangsung meriah, Rabu (1/5/2019). Ribuan buruh berkumpul menjadi satu untuk melaksakan peringatan hari buruh ini.

Selain Bupati Deliserdang Ashari Tambunan bersama Wabup Muhammad Ali Yusuf Siregar, juga turut mengundang unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) diantaranya Kapolres Deliserdang AKBP Edi Suriantha Tarigan, Asisten I Dedi Maswardy, Kadis Ketenagakerjaan Jonas Damanik, Ketua PD Federasi SP KAHUT SPSI Deliserdang Muhammad Syahrum, Ketua SBMI Sumut Baginda Harahap, Sekertaris APINDO Napril Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa Syahrial SE dan para Pimpinan OPD terkait.

Pada Perayaan May Day ini Bupati Deliserdang Ashari Tambunan menyerahkan paket sembako sebanyak 1300 paket kepada pada pekerja/buruh seraya berharap pelaksanaan Hari Buruh yang dilaksanakan pada hari ini berjalan dengan baik, aman dan lancar.

Puncak Perayaan May Day di Kabupaten Deliserdang dipusatkan di Lapangan Alun-Alun Pemkab Deliserdang berlangsung meriah, Rabu (1/5/2019). Ribuan buruh berkumpul menjadi satu untuk melaksakan peringatan hari buruh ini. (Tribun Medan/HO)

"Melalui peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang kita peringati setiap tanggal 1 Mei, dapat dijadikan sebagai momentum untuk mengingatkan kita semua, akan pentingnya komitmen untuk membangun kembali hubungan industrial yang bermartabat dan memupuk hubungan dunia ketenagakerjaan yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, sekaligus untuk mengurai berbagai permasalahan dan problematika ketenagakerjaan yang kita hadapi selama ini, untuk mendapatkan win-win solution dan keharmonisan antara pengusaha dan pekerja.

Apalagi jika mengingat, bahwa antara pengusaha dengan pekerja pada dasarnya bukanlah pesaing, akan tetapi merupakan mitra yang berjalan seiring kondisi kesepahaman ini, tentunya akan mendorong tumbuhnya dunia usaha dan pada di sisi lainnya akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraaan seluruh pekerja.

Oleh karena itu, Hari Buruh May Day yang kita peringati pada hari ini, mempunyai makna yang begitu mendalam bagi kita semua, ini adalah semangat perjuangan yang begitu berharga bagi seluruh pekerja, untuk mampu menghadapi perubahan serta tantangan, untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan tenaga kerja sekaligus menumbuhkan kebanggaan bagi seluruh tenaga kerja, dalam rangka memotivasi pengabdiannya yang dilandasi sistem hubungan industrial yang harmonis“, kata Ashari Tambunan.

Disisi lain Bupati Deliserdang Ashari Tambunan juga mengajak untuk meningkatkan kebersamaan dan sinergitas atara semua pihak.

Kadis Ketenagakerjaan Jonas Damanik SH dalam laporannya diantaranya menyampaikan bahwa acara peringatan May Day hari ini bertemakan 'May Day Together We Grow' dan diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain olahraga senam, pembagian paket sembako dan lucky draw yang seluruhnya dipersiapkan oleh panitia berjalan dengan baik.

Sementara itu Sekertaris Apindo Deliserdang Napril berharap semoga hubungan antara pemerintah serikat buruh semakin baik.

"Sejak berdirinya Apindo kami selalu siap untuk menjadi mitra dari bapak dan ibu buruh/pekerja, serta dari pemerintah kabupaten Deliserdang dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif dan juga iklim yang aman didalam iklim usaha di Kabupaten Deliserdang.

Apindo juga siap menjalankan apa-apa saja yang sudah diamanatkan didalam undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Apindo bukanlah lawan dari bapak ibu buruh/pekerja tapi kami adalah mitra dari bapak ibu sekalian artinya kita secara bersama-sama membangun komunikasi agar persoalan-persoalan yang mengganjal bisa kita tingkatkan menjadi lebih baik.

Pada peringatan hari buruh ini juga disampaikan pembacaan sikap bersama dari Serikat Pekerja. Serikat Buruh perwakilan dari 27 Serikat Pekerja Serikat Buruh Kabupaten Deliserdang yang diantaranya hapuskan sistem Outsourcing, Pencabutan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015, dan Tentang Pengupahan dan Pemenaker No 15 tahun 2018 tentang upah minimum diberhentikan.

Lalu, penolakan Revisi UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang merugikan kaum pekerja/buruh, serta tolak tenaga kerja asing (TKA) unskill di Indonesia dan mendukung kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Deliserdang tahun 2019-2024.