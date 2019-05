Di Hari Perpisahan SMP YPSA, Kadis Pendidikan Kota Medan Beri Wejangan untuk Siswa

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Keseimbangan mental dan ilmu pengetahuan harus sejalan karena ini modal dasar untuk para pelajar menapaki kesuksesan di masa mendatang.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Drs H Marasutan MPd dalam sambutannya pada acara perpisahan siswa kelas IX SMP Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah (YPSA) Angkatan XVI di Raz Hotel & Convention, Selasa (30/4/19).

Ditambahkan lagi, orangtua merupakan bagian terpenting dalam pendidikan anak-anak namun pendidikan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ditopang oleh tiga elemen pendidikan di antaranya pendidikan keluarga, pendidikan sekolah dan pendidikan masyarakat.

"Sekolah merupakan sarana untuk untuk membangun kecerdasan intelektual anak selain itu sekolah harus mampu mengembangkan kompetensi anak untuk terus berinovasi dan berkreasi. Namun semua ini tidak berhasil jika tidak didukung oleh keluarga ataupun masyarakat. Jika ketiga elemen ini saling mendukung maka pendidikan anak-anak akan berlansung dengan baik,” ujarnya.

Hadir dalam acara itu Kadis Pendidikan Kota Medan Drs H Marasutan MPd Ketua Harian YPSA Addaratul Hasanah, S.Sos., S.Pd., Kabag Umum Rudi Sumarto, S.Si.,M.M., Kepala PGTK YPSA dan orang tua siswa-siswi SMP YPSA.

Ketua Harian YPSA Addaratul Hasanah, SSos SPd dalam sambutannya mengatakan, kepada para siswa agar dapat memilih sekolah yang benar-benar dari hati dan dapat kita pertanggungjawabkan. Jaga nama baik YPSA jika akan melanjut ke SMA lain. Jadilah dewasa dalam bersikap dan berpikir karena kalian sudah dapat memahami yang benar dan yang salah.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala SMP YPSA Irsal Efendi, S.Pd berpesan kepada siswa kelas IX yang berjumlah 106 orang yang akan menamatkan pendidikannya di SMP YPSA untuk tetap belajar dan terus belajar karena persaingan ke depan akan semakin berat.

Dia juga meminta kepada para siswa tetap menjalankan perintah agama sesuai dengan yang telah diajarkan di YPSA. “Apapun yang akan dilakukan jangan pernah lupa untuk meminta restu dari orangtua, karena ridho orangtua kunci keberhasilan kita semua”. ujarnya.

Mewakili Orang tua siswa, Mislaini Suci Rahayu dalam sambutannya mengatakan, "Alhamdulillah anak saya telah mengenyam pendidikan di YPSA ini sejak TK hingga tamat SMP. Anak saya pernah bertanya kenapa betah di YPSA. Saya selaku orang tua yang merasakan selama saya menyekolahkannya di YPSA adanya peningkatan akhlak yang baik dan kesantunan anak-anak YPSA.

Ketua panitia pelepasan siswa kelas IX Syahmuda Manurung, S.H.I, mengatakan, berbanggalah anak-anak yang telah menjalani pendidikan di YPSA selama tiga tahun karena YPSA merupakan sekolah yang mendidik generasi berilmu dan berkepribadian yang taat.

"Dengan tema Upgrading the Knowledge of Islam in Shaping Excellent Generation, kami ingin siswa SMP YPSA dapat meningkatkan pengetahuan Islam dalam membentuk Generasi yang sangat baik", katanya.

“Dimanapun nanti kalian berada tetap tunjukkan jati diri kalian sebagai alumni YPSA yang memiliki kepribadian yang baik dan jangan pernah sekali-kali melupakan asal kalian” Akhiri Wakil Kepala bagian Kesiswaan SMP YPSA ini.

Dalam rangkaian acara ini para siswa memberikan persembahan kepada orangtua berupa hapalan surat Al-Qur'an, Doa dan Zikir, Tari Traditional, Drama Islami serta pemberian sekuntum bunga kepada orang tua masing-masing sebagai ucapan terima kasih dan syukur telah menyelesaikan pendidikan.(*)