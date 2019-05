Jadwal Semifinal Liga Europa Malam Ini, Prediksi Arsenal vs Valencia, Cek Link Live Streaming

Duel sengit diprediksi berlangsung saat Arsenal vs Valencia, Kamis (2/5/2019) malam ini atau Kamis dini hari nanti

Kick off Live Streaming Arsenal vs Valencia akan dimulai pukul 02.00 WIB. Siaran Live Streaming Arsenal vs Valencia tersebut akan ditayangkan langsung dari markas Arsenal, Emirates Stadium, London.

Laga Arsenal vs Valencia disiarkan langsung (live) di RCTI dan K-Vision TV. Selain jtu juga bisa dilihat di Live Streaming metube.id dan vidio.com premier TSB-1.

Arsenal sendiri belum terkalahkan dalam laga-laga kandangnya di Liga Europa musim ini.

Namun, Arsenal tanpa kemenangan dalam 2 laga kandang terakhirnya melawan klub-klub Spanyol.

Sementara Valencia juga belum terkalahkan dalam laga-laga tandangnya di Liga Europa musim ini.

Valencia tak terkalahkan dalam 3 lawatan terakhirnya ke Inggris, meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang, tanpa sekali pun kebobolan.

