Bulog Siantar Imbau Warga Tidak Borong Produk, Stok Bahan Pangan Cukup 2 Bulan

TRIBUN-MEDAN.com - Memasuki Bulan Ramadan, Bulog Kota Pematangsiantar percaya diri dengan stok bahan pangan yang cukup untuk dua bulan.

Kepala Bulog Kota Pematangsiantar Erlinawati Rambe mengharapkan masyarakat jangan cemas sehingga memborong produk. Karena, tindakan itu dapat meningkatkan inflasi di pasar.

Erlinawati mengatakan Bulog telah menyediakan 1.540 ton beras, 22 ton gula, 7 ribu liter minyak, 8.700 kilo tepung terigu dan daging beku.

"Kami juga siap bekerja sama dengan Siantar dan Simalungun. Kami memmbuka gerai di pasar murah Pemko Siantar dan di kantor ini. Siapa saja boleh datang membeli. Tak perlu khawatir. Tak perlu memborong. Karena bisa memicu inflasi di pasar,"ujar Eelinawati di Kantor Bulog di Jalan Asahan, Kota Pematangsiantar, Juamat (3/5/2019).

Erlinawari menyebutkan Bulog menyediakan beras dengan kualitas medium plus. Untuk harga kata Erlinawati berkisar pada Rp 57 ribu per lima kilogram dan Rp 106.000 per sepuluh kilogram. Harga minyak Rp 12 ribu perkilogram, tepung terigu Rp 8.700 perkilogram, gula Rp 10.500 perkilogram, dan daging beku berkisar Rp 80 ribu perkilogram.

"Sudah bisa untuk ketahanan selama dua bulan ke depan. Persiapan sudah cukup. Untuk persiapan hari besar keagamaan,"ujarnya.

Masyarakat dapat membeli juga di rumah pangan kita (RPK) yang tersebar di Siantar hingga Tapanuli Utara. (tmy/tribun-medan.com)