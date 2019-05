Harga Bawang Putih Terus Meroket, Hari Ini Sudah Capai Harga Rp 78 Ribu Per Kilogram

TRIBUN-MEDAN.com- Harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kota Medan menjelang Ramadan mengalami kenaikan.

Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada komoditas Bawang Putih yang biasanya dijual dengan kisaran harga Rp 25ribu sampai Rp 30ribu per kilogram (kg), saat ini menjadi Rp 78ribu per kg.

Pedagang sayuran di Pusat Pasar Medan, Irma Simanjuntak, mengatakan, kenaikan harga untuk Bawang Putih sudah terjadi sejak bulan Maret lalu dan hingga saat ini harganya belum juga turun bahkan sampai di harga Rp 78ribuan per kg.

“Sudah dari bulan lalu naik, bulan lalu sampai minggu kemarin harganya masih Rp 40ribu sampai Rp 50ribuan per kg. Dan sekarang mahal terus naik jadi Rp 70ribuan per kg,” ujarnya kepada Tribun, Sabtu (4/5/2019).

Ia menjelaskan, tak hanya Bawang Putih, sejumlah kebutuhan pokok lainnya juga mengalami kenaikan sepert Bawang Merah harga normal Rp 24ribuan per kilogram saat ini Rp 28ribuan per kilogram.

“Cabai Merah juga naik dari harga normal Rp 30ribu per kg saat ini Rp 40ribu per kg. Terus juga harga Cabai Rawit normal Rp 27ribu saat ini Rp 30ribu per kg dan juga Cabai Hijau normal Rp 20ribu per kg saat ini Rp 26ribu per kg,” jelasnya.

Pedagang bawang di Pasar Petisah Medan, Zulhelmi juga mengeluhkan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok seperti Bawang Putih yang mempengaruhi penjualannya.

“Bawang Putih ini yang paling mahal sekarang, gak tahu apa penyebabnya. Stoknya juga ada, kita (pedagang) juga heran karena harga yang kita ambil dari pemasok sudah mahal,” jelasnya.

Sementara itu, pedagang kebutuhan pokok di Pusat Pasar, Almira, mengatakan, untuk harga Gula Pasir juga saat ini mengalami kenaikan yang harga normalnya Rp 10.500 per kg, kini menjadi Rp 12.500 per kg.

