Ibu-ibu Mengeluh, Harga Bawang Putih Meningkat Tajam

TRIBUN-MEDAN.COM, DAIRI - Kalangan ibu-ibu di Sidikalang, Kabupaten Dairi, mengeluhkan kenaikan harga terhadap sejumlah barang kebutuhan dapur rumah tangga.

Sebagai contoh, bawang putih, yang sebelumnya Rp 40 ribuan per kg, kini melejit menjadi Rp80 ribu per kg. Meningkatnya harga bawang putih ini otomatis membuat harga bumbu olahan di pasar turut naik.

"Padahal kemarin masih sekitar Rp 40 ribuan per kg," ucap seorang pembeli ibu-ibu yang ditemui di Pusat Pasar Sidikalang, Minggu (5/5/2019).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, harga-harga kebutuhan pokok di Pasar Sidikalang seperti beras, gula, minyak goreng, serta daging ayam broiler dan daging sapi belum terjadi lonjakan yang signifikan.

Harga beras berkisar Rp12 ribu per kg. Demikian pula gula pasir. Minyak goreng berkisar Rp12 ribu hingga Rp15 ribu per kg, daging ayam broiler Rp35 ribu per kg, dan daging sapi Rp120 ribu per kg.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Dairi, Rahmatsyah Munthe menjelaskan, harga komoditas pangan yang naik merupakan berasal dari luar Kabupaten Dairi.

Rahmatsyah mengatakan, pihaknya akan memantau kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok. Apabila terjadi kenaikan harga yang signifikan, pihaknya akan menggelar operasi pasar.

