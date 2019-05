Ini Tips Agar Tetap Cantik selama Berpuasa Ramadan

TRIBUN-MEDAN.com - Selama Puasa, tubuh bakal kekurangan asupan air di siang hari, didukung juga selama Ramadan, cuaca juga cukup terik.

Hal ini juga akan berpengaruh pada penampilan, kulit menjadi lebih kering, badan terasa lemas, penampilan terlihat lesu, dan gangguan penampilan lainnya.

Tips untuk menjaga kecantikan saat Bulan Ramadan kata Director

Albezits Klinik, dr. Inaldo Harlim,

dengan tetap membersihkan wajah, konsumsi buah, sayur, protein dan suplemen.

"Allah itu mencintai keindahan, itu ada hadisnya dan kebersihan sebagian dari iman. Dari kecil kita sudah diajarkan hal itu, jadi apapun ceritanya walaupun bulan puasa kita harus jaga fresh kulit kita. Tipsnya adalah tetap bersihkan wajah karena bersihkan wajah itu enggak membatalkan puasa lalu konsumsi suplemen di saat saur dan di saat berbuka puasa itu penting," ucap dr. Inaldo.

"Bagi orang yang berpuasa harus cukup minum air putih. Minimal saat puasa minum air putih 10 gelas, jangan delapan gelas lagi karena kita butuh asupan air yang lebih," ungkapnya.

Selain itu kata dr. Inaldo, usahakan saat berbuka puasa jangan langsung makan yang banyak. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang.

"Saat berbuka puasa, minum dulu yang manis. Tunggu salat magrib dulu, lalu makan. Makanlah secukupnya dan jangan terlalu kenyang. Jadi kita bangga banget dengan hadis dan agama yang mengajarkan yang baik. Tapi karena kita muslim, kita taunya dari hadiskan dan terpakai di dunia anti aging,"ujarnya.

Ia mengatakan tentunya saat berpuasa juga diperbolehkan untuk perawatan. Konsumsi suplemen, buah, sayur dan protein.

"Supplement yang dibutuhkan sifatnya antioksidan seperti vitamin c, vitamin b, vitamin a. Kalau mau bagus adalah Glutathion, the mother of antioxidant, satu saja juga sudah bagus," ucapnya.

dr. Inaldo juga menyarankan selama puasa untuk mengkonsumsi buah yang multi warna.

"Saat bulan puasa pilihlah kombinasi warna buah merah, kuning, hijau, karena masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda Buah-buah yang berwarna terang kuning dan merah lebih tinggi kepada antioksidan supaya bikin fresh, tinggi vitamin c. Untuk warna hijau misalnya brokoli sayur-sayuran lebih kepada anti kanker," katanya.

(nat/tribun-medan.com)