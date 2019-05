Selama Ramadan, Atlet Atletik Sumut Tetap Gelar Latihan Agar Stamina Stabil

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Memasuki bulan Ramadan, pelatih atletik Sumatera Utara Yoseph Lumi tetap menjalankan program latihan rutin bagi para atlet binaannya.

Namun dia mengatakan waktu latihan yang biasanya dilakukan setiap pagi dan sore hari, selama bulan puasa ini hanya dilakukan sore hari saja. Ini menjadi strategi agar atlet tetap berlatih sesuai program untuk mnghadapi sejumlah kompetisi tahun ini. Dengan demikian stamina atlet juga tidak terlalu turun sehabis lebaran.

"Kami tetap latihan. Tapi ya (bulan puasa) diharapkan cuma sore saja. Waktunya mulai jam 4 sampai setengah 7 di Unimed," ujarnya kepada Tribun Medan, Selasa (8/5/2019).

Yoseph mengakui selama bulan puasa program latihan tidak bisa dilakukan 100%. Karena itu, selain mengurangi intensitas latihan, dia juga mengurangi jumlah sesi latihan per minggunya.

"Program kita 8 sesi satu Minggu. Sebelum puasa 5 kali sore, 3 kali pagi. Tapi karena puasa ini jadi sore 6 sesi saja. Kebetulan kita kan ada (melatih) atlet PraPON, ada atlet PPLM mahasiswa karena ada Pomnas tahun ini jadi latihan terus saja," terangnya.

Lebih lanjut, kata Yoseph, sebagai ajang Try out, para atlet binaannya juga akan mengikuti sejumlah event sebelum Kejurnas atletik yang rencananya digelar Agustus mendatang.

Setelah mengikuti Jatim Open bulan Maret lalu, ajang Pekan Olahraga provinsi (Porprov) Sumut yang akan digelar juni mendatang juga akan menjadi salah satu ajang Try out bagi atlet pelatda PraPON maupun PPLM.

Karena itu para atlet binaan KONI Sumut dan pengprov PASI Sumut bisa menunjukkan hasil latihannya dengan acuan ditingkat daerah sebelum menghadapi Kejurnas di Jakarta maupun porwil Sumatera di Bengkulu yang juga ajang PraPON.

"Bulan Juni kita ada porprov, itu salah satu event Try out. Kalau atlet Pengcab mungkin dia kejuaraan resmi, tapi atlet program Sumut emas (PSE) dan PraPON, itu try out saja, levelnya kan beda," katanya.

4 Atlet Dipanggil Pelatnas

Pelatih cabor atletik Sumatera Utara Yoseph Lumi mengatakan saat ini ada 4 orang atlet Sumut yang sedang mengikuti program pelatnas. Mereka adalah Abdul Hafiz, Hardodi Sihombing, Welman Pasaribu, dan Agustina Manik.

"Pelatnas ada 4, ada Hafiz, Dodi, anak saya itu di pelatnas. Anak pak Sinung yang di pelatnas si Welman sama Agustina," ujarnya.

Lebih lanjut kata Yosep, pengprov PASI Sumut cukup senang sejumlah atletnya kembali dipanggil pelatnas. Sebab dengan mengikuti pelatnas maka para atlet akan mendapatkan pembinaan lebih baik, bersama atlet nasional lainnya dengan program yang lebih baik dan dipersiapkan menuju event internasional seperti SEA Games Filipina tahun ini.

"Jadi karena mereka dipanggil pelatnas yang kita kasih saja. Kita berharap makin banyak di pelatnas makin bagus," tandasnya.

