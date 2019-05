Baktiku Negeriku Telkomsel Berjaya di Ajang The World Summit on the Information Society Prizes

HO

Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU), Houlin Zhao (tengah), Direktur Jenderal Pos dan Pemberdayaan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Prof. Ahmad M. Ramli (tengah kiri), Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Hasan Kleib (tengah kanan) bersama para Champion WSIS Prizes dari Indonesia saat acara The World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2019 di Jenewa – Swiss, (9/4/2019).