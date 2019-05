Cara Berinvestasi yang Benar di Pasar Modal, Frankie Wijoyo Prasetio Berbagi Tips Ini

TRIBUN MEDAN/NATALIN SINAGA

Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan, Frankie Wijoyo Prasetio di Kantor MNC Financial Service, Jalan Kapten Maulana Lubis No 12 Medan. Mindset yang benar adalah berinvestasi pada perusahaan yang bagus dalam jangka panjang dan bisa menghasilkan imbal hasil 20 persen per tahun.