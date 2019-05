Ramadhan Rame di Le Polonia Hotel dan Convention managed by Topotels

Foto Ilustrasi: Menyambut Bulan Ramadan, Le Polonia Hotel and Convention managed by Topotels yang terletak di Jln. Jenderal Sudirman No 14 kembali menyediakan program berbuka puasa.

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Menyambut Bulan Ramadan, Le Polonia Hotel and Convention managed by Topotels yang terletak di Jln. Jenderal Sudirman No 14 kembali menyediakan program berbuka puasa.

Tahun ini, tema yang diusung adalah Ramadhan Rame. Le Polonia akan menyajikan berbagai variasi makanan dan minuman serta takjil yang lezat untuk berbuka puasa.

Bicara tentang menu yang disajikan, Executive Chef Le Polonia Deddi Irawan dari Bandung telah menyiapkan menu-menu andalannya.

“Akan terdapat 12 variasi menu yang akan disajikan bergantian setiap 12 hari. Setiap sesi menu terdiri atas Takjil yang terdiri atas menu wajib yaitu Kurma, aneka kolak, aneka bubur, jajanan pasar dan gorengan, dan beraneka buah potong,” ujarnya.

Pada lini minuman yang terdiri atas aneka minuman dingin, Ice Tea, Infused Water, tak ketinggalan juga ada Kopi dan Teh. Selain itu, ada Food Stall, Starter, Main Course, Condiment dan Aneka Sambal. Beberapa main course yang akan disajikan adalah Beef Oyster Japanese Style, Roast Chicken Five Spices, Lamb Tagine dan menu lainnya.

Harga untuk Ramadhan Rame ini adalah Rp 128 ribu per orang untuk harga reguler, Rp 135 ribu per orang untuk reservasi private room. Menu ini tersedia mulai tanggal 6 Mei hingga 3 Juni 2019.

“Spesial bagi para pengunjung yang melakukan pembelian 10 pax gratis 1. Bagi pengunjung yang merayakan ulang tahun pada saat berbuka puasa, Le Polonia memberikan free cake ulang tahun. Tidak ketinggalan juga diskon 50 persen bagi orang tua yang berusia 60 tahun keatas,” ujarnya.

Ramadhan Rame akan diadakan di Suasana Restaurant, terletak di lantai 1, dekat dengan lobby area. Restaurant ini khas dengan kesan sentuhan modern klasik didominasi dengan nuansa putih. Selain bisa dinikmati di Suasasana Restaurant, Ramadhan Rame juga bisa dinikmati di Le Cafe & Patisseries.

“Le Cafe merupakan outlet baru di Le Polonia yang instagrammable. Sambil menikmati hidangan, pengunjung juga bisa berselfie ria. Untuk mengabadikan momen berbuka puasa, Le Polonia juga mengadakan kontes foto berhadiah voucher buffet untuk pengunjung setiap minggunya selama Bulan Ramadhan,” tambahnya

Untuk informasi dan pemesanan tempat, tamu bisa datang langsung ke Le Polonia Hotel and Convention managed by Topotels di Jln. Jenderal Sudirman No. 14. Untuk pemesanan via telepon, bisa menghubungi hotel di 061 – 4142222 atau Fia di nomor 0812 6969 7496.

(cr18/tribun-medan.com)