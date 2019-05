Program Berkah Ramadhan, MMKSI Sediakan Banyak Promo selama Pameran di Centre Point

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menyediakan banyak penawaran menarik pada program Berkah Ramadhan selama Small Exhibition yang dilaksanakan pada tanggal 9-12 Mei 2019 di Centre Point Mall Medan.

Head of Sales and Marketing Region 3 Department PT MMKSI Ilham Iranda Syahputra mengatakan untuk setiap pembelian XPANDER pada event ini akan berkesempatan mengikuti program Lucky Dip yang berhadiah paket aksesoris basic, Aero Plus, Apple Watch, atau 5 gram emas batangan.

Menariknya lagi, pada pameran ini, PT MMKSI membawa XPANDER Limited yang hanya diproduksi sebanyak 1.000 unit se Indonesia.

Produk ini baru di launching di ajang Indonesia International Motor Show 2019 beberapa waktu lalu.

“XPANDER telah mencapai penjualan 100 ribu unit tercepat di kelas small- MPV hanya dalam periode 18 bulan. Ini dapat tercapai berkat dukungan dan penerimaan masyarakat yang sangat baik terhadap produk ini. Atas hal tersebut, MMKSI ingin menunjukan apresiasi terbaik dengan meluncurkan XPANDER Limited dan program #PilihXPANDERPinterBener,” kata Deputy Group Head of Sales and Dealer Management Area 2 Group PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia Amiruddin.

Untuk distribusi XPANDER Limited ini, PT MMKSI melihat respon setiap wilayah. Hingga saat ini respon distribusi paling besar di Jabodetabek, disusul Sumatera Utara dan Jawa Timur.

"Khusus pembelian XPANDER di Mei 2019 ada gratis paket Smart Gold untuk perawatan atau servis berkala hingga 50 ribu km atau tiga tahun untuk suku cadang, oli MMGO, chemical item untuk brake fluid, long life coolant, engine flush, brake cleaner, pengaplikasian water repellent, dan asuransi kecelakaan diri untuk satu tahun," katanya.

Selain itu ada gratis premium seat cover, gratis kaca film Konica Minolta, garansi asuransi satu tahun untuk pembiayaan melalui PT Dipo Star Finance.

"Khusus untuk pembelian Pajero Sport di bulan Mei 2019 akan mendapatkan gratis biaya jasa 50.000 KM atau 4 tahun untuk seluruh varian, gratis kaca V Kool, program cicilan ringan atau bunga 0 persen, program DP ringan dan gratis asuransi 1 tahun," kata Ilham.

Pembelian Outlander Sport di bulan Mei 2019 akan mendapatkan gratis biaya jasa hingga 50.000 KM atau 4 tahun dan gratis kaca film. Pembelian Triton 4x4 di bulan Mei 2019 akan mendapatkan gratis biaya jasa dan suku cadang hingga 40. 000 KM atau 2 tahun