WHATSAPP Terbaru - Ini Dia Trik Mudah Berada di WhatsApp Web tanpa Scan Barcode Berulangkali

Caranya buka WhatsApp di ponsel Anda, kemudian pilih titik tiga pada pojok kanan atas, lalu pilih WhatsApp Web.

TRIBUN-MEDAN.com - Tak hanya lewat ponsel, aplikasi WhatsApp juga bisa digunakan pada komputer atau laptop Anda.

Nah, untuk menggunakannya, Anda tinggal masuk ke WhatsApp Web dengan menggunakan barcode.

Tapi tahukah Anda? ada cara otomatis masuk ke WhatsApp Web tanpa harus berulang kali scan barcode.

Simak langkah-langkahnya berikut ini:

1. Buka WhatsApp Web

Langkah yang pertama, buka aplikasi WhatsApp Web di komputer atau laptop Anda.

Jika sudah, Anda tinggal Login menggunakan scan barcode.

Cara Mudah Masuk WhatsApp Web Otomatis di Komputer Tanpa Harus Scan Barcode (TribunWow.com)

2. Centang 'Keep me signed in'

Saat Anda akan login WhatsApp Web, di bagian bawah barcode yang ada pada komputer atau laptop Anda, akan ada tampilan perintah untuk tetap login.