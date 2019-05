Beragam Jenis Kurma Dijual Mulai Rp 50 Ribu hingga Rp 200 Ribu per Kilogram

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Memasuki bulan Ramadan, kurma menjadi incaran para pembeli untuk dihidangkan usai sehari penuh berpuasa.

Pedagang kurma di Jalan Ahmad Yani Kota Binjai, Sumatera Utara, 'diserbu' pembeli.

Dari pantauan www.tribun- medan.com ada sekitar lebih dari 10 pedagang kurma yang berjejer menjual kurna disepanjang Jalan Ahmad Yani.

Penjual kurma Nurmala menjelaskan, biasanya pedangan yang berjualan kurma buka dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai 21.30 WIB.

"Ada kurma Anggur, kurma Tunisia, kurma Iran, kurma Madu, kurma Mesir, dan Kurma Arab. Untuk harga bervariasi," ucap Nurmala penjual Kurma.

Kurma anggur sendiri dibandrol dengan harga Rp 100 ribu per kilonya, tunisia seharga Rp 120 ribu, iran Rp 110 ribu, kurma madu Rp 200 ribu per kilo, kurma mesir Rp 50 ribu per kilo, kurma Arab Rp 10 ribu per kilo.

Nurmala juga menjelaskan biasanya masyarakat datang ramai membeli pada saat satu jam sebelum berbuka puasa.

(cr23/tribun-medan.com)