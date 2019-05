Pekan Terakhir Premier League, Guardiola Tidur Nyenyak Jelang Laga Brighton vs City

TRIBUN MEDAN.com - Penentuan gelar juara Premier League akan ditentukan pada laga terakhir atau pekan ke-38.

Pada Minggu (12/5/2019) pukul 21.00 WIB, Manchester City akan melawat ke markas Brighton & Hove Albion, sedangkan Liverpool menjamu Wolverhampton Wanderers di Stadion Anfield.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-38 Premier League akan berlangsung serentak. Siapa yang akan menjadi juara Liga Inggris musim ini, Manchester City atau Liverpool?

Baca: FOTO-FOTO KPU Sumut Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu Tingkat Provinsi Pemilu 2019

Baca: BABAK BARU VERA OKTARIA, Terungkap Sidik Jari Pacar Vera (Prada DP), Kapolres Ungkap Hasil Autopsi

Baca: Gara-gara KPU Deliserdang, Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi Molor Lagi

Saat ini, Man City memang masih bercokol di puncak klasemen dengan koleksi 95 poin atau hanya unggul satu angka atas Liverpool yang menempel ketat di peringkat kedua.

Pasukan Guardiola itu bakal gagal mempertahankan trofi juara Liga Inggris jika kalah dari Brighton, sedangkan Liverpool menang atas Wolves di Stadion Anfield, pada saat yang sama.

Meski demikian, Guardiola santai menatap laga penentuan gelar juara Liga Inggris, malam nanti.

Baca: Jumlah Perolehan Suara Terkini Caleg DPD untuk Kota Medan

Baca: Daftar Lengkap 50 Nama Caleg yang Diprediksi Lolos jadi Anggota DPRD Medan Periode 2019-2024

Baca: Video detik-detik Penangkapan Pria yang Ancam Penggal Jokowi, Hanya Bisa Menunduk dan Mengaku Khilaf

Dia bahkan mengaku bisa tidur nyenyak di malam sebelum laga.

Guardiola mengaku bahwa ketegangannya telah berakhir saat Man City berhasil mengalahkan Liverpool di Stadion Etihad, Januari lalu.

Kemenangan itu menggagalkan Liverpool untuk memperlebar keunggulan dengan Man City menjadi 10 poin.

Baca: Alasan Captain America Pensiun Usai Avengers: Endgame

Baca: Diculik dan Dianiaya, Polisi Masih Dalami Laporan Anggota DPRD Medan Boydo Panjaitan

"Saya sangat senang, tidak ada kegugupan sama sekali. Saya sangat gugup sebelum (laga melawan) Liverpool, tujuh poin tertinggal, dan kami bisa saja berjarak 10 poin di belakang mereka," kata Guardiola, dilansir dari Four Four Two.