LIVE STREAMING Roma vs Juventus, Tonton Melalui Linknya di Sini

Link Live Streaming Big Match Liga Italia antara AS Roma Vs Juventus di pekan terakhir giornata 36 Serie A Liga Italia 2018/2019 di Stadion Olimpico, Senin (13/5/2019) pukul 01.30 WIB.

TRIBUN-MEDAN.COM - Selain laga link Live Streaming AS Roma VS Juventus ini, anda juga dapat menikmati pertandingan lainnya yaitu, Bologna vs Parma, Senin (13/5/2019) - 24.00 WIB, Inter Milan vs Chievo - Selasa (14/5/2019) - bein Sports, 02.00 WIB.

Roma masih harus berjuang meraih kemenangan untuk menembus empat besar zona Liga Champions musim depan.

Namun, Juventus tidak akan begitu saja membiarkan Giallorossi meraih kemenangan.

Selain itu, ambisi sang mega bintang Cristiano Ronaldo dalam persaingan menjadi pencetak gol terbanyak juga akan menjadi ancama bagi AS Roma.

