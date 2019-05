Tasya Kamila Lahirkan Anak Pertama, Ini Foto Bayi Laki-lakinya!

TRIBUN-MEDAN.com-Mantan artis cilik, Tasya, melahirkan anak pertamanya pada Senin (13/5/2019).

Anak pertamanya dengan Rani Bachtiar itu berjenis kelamin laki-laki.

Kabar bahagia ini diketahui dari unggahan ibu mertua Tasya Kamila, Rahmah Bakar.

Dalam unggahan Instagram Story @ramabakar, Senin (13/5/2019), ibunda Randi Bachtiar itu mengunggah video sang cucu tersayang.

Di postingan yang sama terlihat pula Randi bachtiar tengah takjub memandangi wajah buah hati pertamanya.

"Alhamdulillah ya Allah," tulis Rahmah Bakar seperti dikutip Grid.ID dari akun Instagram @ramabakar.

Tasya Kamila melahirkan, Radi Bachtiar takjub lihat wajah putranya

Bukan hanya membagikan wajah cucu pertamanya, Rahmah juga mengungkap detik-detik mengharukan jelang proses kelahiran.

Dalam unggahan yang lain tampak Randi Bachtiar dengan lembut mencium kening Tasya.

Keduanya tampak sedang berada di ruangan bersalin.

"Soon to be daddy," tulisnya.

Tak tegang, wajah Tasya dalam potret tersebut justru terlihat merona bahagia menunggu kelahiran anak pertama.