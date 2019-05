Teken Komitmen Berantas Korupsi, Bupati Dairi Eddy Berutu Berencana Adopsi Sistem e-Government

TRIBUN-MEDAN.com- Bupati Dairi Eddy Berutu turut menandatangani komitmen pencegahan korupsi terintegrasi bersama KPK RI dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Sumatera Utara, Selasa (14/5/2019) kemarin di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan.

Seremoni penandatanganan komitmen bersama ini dihadiri oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, dan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah.

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengatakan, penandatanganan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan, yang meliputi sembilan sektor.

Sembilan sektor dimaksud, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang/jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, dana desa, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan sektor strategis.

"Kita tengah berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bermartabat," kata Gubsu.

Sementara itu, Bupati Dairi Eddy Berutu yang ditemui usai acara mengatakan, dirinya berencana mengadopsi sistem e-government, yang selama ini sudah diterapkan pemerintah pusat dan provinsi, dan mengaplikasikannya pada Pemerintahan Kabupaten Dairi.

Hal itu guna mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud Gubsu.

Ia juga berencana merombak susunan pejabat di tataran Pemkab Dairi yang kurang pas dan menempatkan aparatur sesuai kemampuan dan bidang ilmunya.

"Prinsip 'the right man on the right place' akan menjadi pedoman kita," tukas Eddy.