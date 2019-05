Tim Basket 3x3 Sumut Ingin Jajal Kekuatan Tim dari Pulau Jawa

TRIBUN-MEDAN.com - Perbasi Sumut saat ini tengah mempersiapkan atlet-atletnya untuk mengikuti Pra-PON cabang olahraga bola basket 3x3 (three on three) yang dijadwalkan berlangsung tanggal 17-18 Agustus mendatang di Jakarta.

Pelatih tim Basket Sumut Herijanto mengatakan, untuk semakin mengasah kemampuan, pihaknya berencana membawa para atlet untuk uji coba (try out) keluar daerah.

"Kalau try in kan selama ini sudah di Medan dan ikut-ikut turnamen. Kalau try out ini yang belum. Harapannya ya pasti ingin ada try out," ujarnya, Kamis (16/5/2019).

Menurut Herijanto, latihan rutin serta aktif menggelar sparing diakuinya masih belum cukup untuk menghadapi ajang PraPON yang sudah di depan mata. Para atlet menurutnya juga harus sadar sejauh apa peta kekuatan lawan dari daerah-daerah lain dalam memperebutkan tiket ke PON 2020 di Papua.

Karena itu, untuk try out sendiri, pria yang akrab disapa Tek Peng ini mengatakan ingin membawa anak asuhnya beruji tanding dengan tim-tim di Pulau Jawa. Dia pun berharap rencana itu bisa terlaksana dalam waktu dekat ini.

"Kalau ada kesempatan try out, maunya ke Pulau Jawa. Ini masih rencana," tambahnya.

Herijanto juga menjelaskan Pemusatan latihan daerah (Pelatda) untuk tim basket 3x3 Sumut sudah berlangsung jauh-jauh hari. Bahkan mulai Maret, tim Sumut tersebut juga telah mengikuti beberapa turnamen untuk uji coba.

"Ya memang latihan sudah mulai Maret. Di bulan itu juga kami sudah main di kompetisi Piala INTI dan April lalu Piala Danlanud Adi Soewondo Medan. Hasilnya positif, tim putra dan putri juara," kata Herijanto.

Lebih lanjut, di bulan puasa ini, baik tim basket 3x3 putra maupun putri juga tetap rutin menjalani latihan meski intensitas latihan sedikit dikurangi. Dia mengatakan untuk tim putra dalam satu minggu menjalani 8 kali latihan, sedangkan untuk putri 9 kali latihan.

"Saat ini masih dalam proses pembentukan fisik serta teknik individual hingga kekuatan dan daya tahan atlet. Untuk jadwal selama puasa akan kita kurang intensitasnya. Kalau jadwal tetap saja dan bahkan setelah lebaran akan kita tambah sesi latihannya," terangnya.

Ke depan, kata Herijanto, baik tim putra dan putri juga akan mengikuti event Piala Palmanco yang akan digelar 18-19 Mei mendatang. Tim pelatih ingin melihat sejauh mana peningkatan para atlet dari hasil selama latihan dan evaluasi dari pertandingan-pertandingan sebelumnya.

Tim putra basket 3x3 Sumut diasuh oleh Donal Partogi Marpaung dan Herijanto, sementara untuk tim putri dipimpin Hidayat Natasasmita dan Franky Sinambela. Kedua tim tersebut sebelumnya terbentuk melalui seleksi atlet untuk kelahiran di atas 1997.

Adapun para atlet yang tergabung dalam tim Bola Basket putra nomor 3x3 Sumut adalah Wafi, Nicholas, Rafi, Calvin, Temmo, Juan Harsab Maulana, Limbong, dan Petrus.

Sedangkan untuk tim putri Sumut: Asima, Cindy Fransisca, Laeticia Tanuputri, Dwi R, Tassya Adilla, dan Yanti.(cr11/tribun-medan.com)