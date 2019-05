Jawab Penasaran Netizen, Nur Khamid Unggah Video Kepulangan Istri, Si Bule Cantik Polly Alexandria

TRIBUN MEDAN.com - Teka-teki keberadaan bule cantik Polly Alexandria Robinson, istri Nur Khamid asal Muntilan, Jawa Tengah, akhirnya terjawab. Polly Alexandria segera pulang ke Indonesia.

Kepulangan Polly Alexandria dikabarkan langsung Nur Khamid melalui video blog yang diunggah di channel bernama Once In a Lifetime.

Vlog yang diunggah pada Sabtu (18/5/2019) tersebut, sekaligus menjawab rasa penasaran netizen, yang terus bertanya lantaran Polly Alexandria tak pernah terlihat di Indonesia. Bahkan, tak sedikit netizen yang menyebut Polly telah meninggalkan suaminya, Nur Khamid.

Dalam keterangan video tertulis nama Nur dan Polly. "Tayangan ini hanya hiburan semata, sekadar pelepas rindu dan bumbu gosip. Saran masukan dan tips ditunggu di kolom COMMENT. Nur & polly."

Video itu berdurasi singkat, 1 menit 22 detik.

Dalam video itu terekam aktivitas Polly tengah berada di bandara. Mengenakan kaus panjang berwarna ungu, bule asal Inggris itu menyapa para netizen.

Baca: Heboh Aksi ‘People Power’ 22 Mei, Mantan Danjen Kopassus Kelahiran Medan Dilaporkan ke Bareksrim

Baca: Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2019, Massa 22 Mei dari Sumut Lakukan Pergerakan Menuju Jakarta

Baca: Fakta Baru Mutilasi Malang; Motif Seks Berujung Sugeng Bunuh lalu Mutilasi Korban

"See you in Indonesia (sampai bertemu di Indonesia)," ucapnya.

Polly juga mengungkap rasa rindunya dan berkata akan pulang ke negara sang suami. "I come home (saya akan pulang),” tulisnya.

Ia kemudian menunjukkan papan pengumuman jadwal keberangkatan pesawat. Kegiatannya di dalam pesawat juga sempat terekam.