GREG Nwokolo Berikan Kejutan Super Romantis kepada Kimmy Jayanti di Perayaan Ulang Tahun Pernikahan

Kebahagiaan Kimmy Jayanti pun makin lengkap dengan perhatian dan keromantisan sang suami. Greg Nwkolo membuat rumahnya semerbak bunga untuk ulang tahun pernikahan mereka.

TRIBUN-MEDAN.com - Pernikahan menginjak usia 1 tahun, Greg Nwokolo memberi kejutan romantis pada Kimmy Jayanti.

Greg Nwkolo membuat rumahnya semerbak bunga untuk menyambut istrinya.

Menikah tahun lalu, kini Kimmy Jayanti tengah mendung selama 33 minggu.

Kebahagiaan Kimmy Jayanti pun makin lengkap dengan perhatian dan keromantisan sang suami.

Bangun tidur dengan rumah penuh bunga bemekaran.

Terimakasih cintaku @greg11n kamu romantis banget.

Semoga Tuhan menjaga cinta kita tetap kuat dan keluarga kita selalu dilindungi.

Mari menua bersama..

Growing old together is a must not an option my love(emoji)